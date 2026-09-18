“Como en las fiestas de antes”: la tucumana que enseña sus pasos de cumbias en TikTok

En su cuenta de TikTok, Flavia Domínguez se convirtió en una de las referentes locales del baile más popular: del que se practica en familia y con amigos, entre los largos tablones de madera y las sillas blancas de plástico, pero con un ritmo inconfundible que marca el paso en las improvisadas pistas, que bien pueden ser la vereda de casa o un patio de tierra en el interior de un hogar.