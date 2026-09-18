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“Como en las fiestas de antes”: la tucumana que enseña sus pasos de cumbias en TikTok

Flavia Domínguez convirtió sus tradicionales pasos de fiesta en videotutoriales que acumulan miles de reproducciones.

“Como en las fiestas de antes”: la tucumana que enseña sus pasos de cumbias en TikTok
Capturas de @flavialove09
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Flavia Domínguez, una tucumana de 42 años, se volvió viral en TikTok al enseñar pasos de cumbia tradicional para rememorar el espíritu de las fiestas populares familiares.
  • La creadora comenzó grabando bailes íntimos y, a pedido del público, sumó tutoriales prácticos al ritmo de grupos clásicos locales, logrando cientos de miles de reproducciones.
  • El fenómeno rescata la identidad cultural norteña y conecta a las nuevas generaciones con costumbres festivas de antaño a través de nuevos canales masivos de difusión digital.
Resumen generado con IA

Si suenan Las Minifalda, Los Mirlos y un pasodoble, probablemente se trate de una fiesta tucumana. La influencer @flavialove09 hizo uso de esa musicalidad y se viralizó entre los nostálgicos bailarines que encontraron en sus videos una vuelta a las fiestas de antaño. Con las clásicas cumbias de timbales, Flavia empezó a enseñar a bailar paso a paso, con ejemplos prácticos, y encontró un gran público receptor.

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En su cuenta de TikTok, Flavia Domínguez se convirtió en una de las referentes locales del baile más popular: del que se practica en familia y con amigos, entre los largos tablones de madera y las sillas blancas de plástico, pero con un ritmo inconfundible que marca el paso en las improvisadas pistas, que bien pueden ser la vereda de casa o un patio de tierra en el interior de un hogar.

Enseña a bailar cumbias tucumanas en TikTok

En TikTok, la red social de los vídeos verticales, Flavia tiene más de 6.100 seguidores que se suman día a día. Sus videotutoriales “para bailar en fiestas tucumanas” fueron el contenido que reunió a miles de personas en internet dispuestas a repasar su paso a paso. Sus publicaciones reúnen decenas de miles de reproducciones: cerca de 700.000 visualizaciones el que más despegó. Cientos de tucumanos se aglomeran en sus videos, para divertirse, recordar y, por qué no, aprender.

@flavialove09

Flavia Domínguez tiene 42 años, está casada hace casi 20 años y tiene dos hijos de 16 y 23 años: Martina y Salvador. Es ama de casa y, en su domicilio, tiene un emprendimiento de fotocopias e impresiones. Pero, en paralelo a sus tareas principales, se dedica a las redes sociales. Con control y con mesura, pero con mucha pasión, comparte videotutoriales de cumbias que se bailan en la provincia desde hace décadas.

La nostalgia por las fiestas tucumanas

Mientras suenan los primeros compases de un pasodoble, Flavia cuenta con la mano los pasos que enseñará en su video. La idea, en principio, surgió de grabar los bailes que hacía en la intimidad de sus fiestas familiares. “Nos parecía gracioso y nos divertía”, cuenta Domínguez. Después, empezaron a pedirle que enseñara sus pasos: “Me comentaban que no sabían bailar y que les daba nostalgia, ya que les recordaba a las fiestas de antes”.

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Lo que más le llegó de la repercusión que tuvieron sus tutoriales fue el interés de los más jóvenes, asegura. “Me llamó mucho la atención que les pareciera divertido y que se engancharan con ese tipo de música”. Sus hijos y sus sobrinos fueron el indicador que confirmó los comentarios que creía leer.

“También me gusta mucho cuando la gente comenta que los videos les dan nostalgia porque les recuerdan a las fiestas de antes, a sus familias o a momentos que vivieron”, reflexiona. Por su parte, recuerda las fiestas en su casa de forma diferente: “Me dormía en la silla y, cuando me despertaba, ellos seguían bailando hasta el amanecer”.

Hoy, esas fiestas aparecen con menos frecuencia. Por eso la Navidad y el Año Nuevo son tan esperados. Sus hijos y sus sobrinos, sostiene, adoran compartir las festividades con ella por sus tradicionales bailes.

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