Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida

Su familia también tiene un lugar central en esta historia. Su madre, su hermano Diego, Ariel y Joaquín fueron parte del proceso. Durante años habían querido verlo cambiar, y Lucas reconoce que entonces estaba rodeado de personas y ambientes de los que no quería desprenderse. Hoy habla de aquello como de una vida anterior. Ahora tiene otro objetivo: el 11 de octubre lo recibirá los 21K de LA GACETA, donde competirá por primera vez en los 10 kilómetros. Será cruzar una meta frente a su propia gente, en las mismas calles que tantas veces lo vieron pasar desde la sombra, para demostrarse a sí mismo que el dolor quedó atrás.