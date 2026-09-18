El proyecto por Malvinas abrió un debate sobre la libertad de expresión y el riesgo de censura

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso no se limita a endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina. La iniciativa también crea un nuevo esquema de Seguridad Nacional e incorpora al Código Penal una serie de delitos vinculados con la influencia extranjera, el espionaje, las operaciones clandestinas y las campañas coordinadas de “desinformación masiva”.