Julio Falcioni encontró la fórmula y Atlético Tucumán empezó a soñar con grandes cosas

Resumen para apurados
- Julio Falcioni clasificó a Atlético Tucumán a semifinales de la Copa Argentina tras revertir un mal momento deportivo y dotar de identidad táctica al equipo.
- El plantel tucumano arrastraba un rendimiento irregular, pero logró reponerse y avanzar de fase al superar recientemente a Independiente Rivadavia de Mendoza.
- El acceso a la antesala de la final consolida el ciclo de Falcioni y renueva las aspiraciones del club de conquistar el primer título de su historia en el certamen.
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