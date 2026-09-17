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Julio Falcioni encontró la fórmula y Atlético Tucumán empezó a soñar con grandes cosas

El entrenador acomodó un equipo que venía a los tumbos, le dio identidad y en 25 de Mayo y Chile sueñan con el título en Copa Argentina.

TODO ES FELICIDAD. El plantel decano celebró con todo el pase a semifinales de la Copa Argentina. Falcioni tiene mucho que ver en el presente decano.
TODO ES FELICIDAD. El plantel "decano" celebró con todo el pase a semifinales de la Copa Argentina. Falcioni tiene mucho que ver en el presente "decano". Matías Napoli Escalero, especial para LA GACETA
Por Diego Caminos Hace 36 Min

Resumen para apurados

  • Julio Falcioni clasificó a Atlético Tucumán a semifinales de la Copa Argentina tras revertir un mal momento deportivo y dotar de identidad táctica al equipo.
  • El plantel tucumano arrastraba un rendimiento irregular, pero logró reponerse y avanzar de fase al superar recientemente a Independiente Rivadavia de Mendoza.
  • El acceso a la antesala de la final consolida el ciclo de Falcioni y renueva las aspiraciones del club de conquistar el primer título de su historia en el certamen.
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