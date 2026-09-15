Tensión por Malvinas: el Reino Unido ofrece apoyo a las empresas frente a las sanciones de Argentina

La tensión entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo. El Gobierno británico publicó una guía destinada a las empresas que desarrollan actividades comerciales en el archipiélago y les ofreció apoyo frente a las posibles consecuencias de las medidas impulsadas por la administración de Javier Milei contra compañías vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas.