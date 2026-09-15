Tensión por Malvinas: el Reino Unido ofrece apoyo a las empresas frente a las sanciones de Argentina

Resumen para apurados
- El Reino Unido publicó una guía para respaldar a empresas que operan en Malvinas frente a las sanciones y medidas legales impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
- Argentina busca vetar a estas compañías en Vaca Muerta e inició causas judiciales, mientras Londres desconoce la jurisdicción argentina sobre el archipiélago.
- La controversia escala la tensión bilateral e internacionaliza el reclamo, sumando relevancia geopolítica tras recientes declaraciones de Donald Trump.
La tensión entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo. El Gobierno británico publicó una guía destinada a las empresas que desarrollan actividades comerciales en el archipiélago y les ofreció apoyo frente a las posibles consecuencias de las medidas impulsadas por la administración de Javier Milei contra compañías vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas.
El documento, titulado “Doing business with the Falkland Islands” (“Haciendo negocios con las Islas Falkland”), constituye la primera respuesta oficial de Londres luego del endurecimiento de la postura argentina. El Gobierno de Milei había anunciado nuevas restricciones para empresas y proveedores relacionados con la explotación petrolera y otras actividades económicas en Malvinas, además de anticipar el envío al Congreso de proyectos de ley para reforzar las sanciones. Hasta este martes, esas iniciativas todavía no habían ingresado al Parlamento.
La guía británica está dirigida a compañías que desarrollen actividades comerciales en las islas, que suministren bienes o servicios al archipiélago o que participen de cualquier manera en el desarrollo de su economía, incluida la explotación de sus recursos naturales.
“El Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las Islas Falkland y celebra el interés y la participación continuos del sector privado”, señala el documento.
Londres también ratificó su respaldo a la explotación de hidrocarburos. “El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio”, sostiene el texto.
Según la posición británica, ese desarrollo forma parte del derecho de los habitantes de las islas a la autodeterminación.
Qué dice Londres sobre las sanciones argentinas
Uno de los principales puntos de la guía está relacionado con las posibles acciones legales que las empresas podrían enfrentar en la Argentina. El Gobierno británico reconoce que las compañías pueden recibir notificaciones judiciales, pero sostiene que las autoridades argentinas no tienen jurisdicción sobre las islas ni sobre las actividades que allí se desarrollan.
“La posición del Gobierno británico es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Falkland ni a aplicar su legislación interna dentro de las Islas”, afirma.
Londres también sostiene que esa postura se extiende a las empresas y particulares que desarrollen actividades comerciales en el archipiélago o vinculadas con él.
El documento asegura, además, que las sanciones argentinas aplicadas durante años no han impedido que los habitantes de las islas desarrollen una economía que el Gobierno británico califica como exitosa.
Ante la posibilidad de que las compañías reciban amenazas o acciones legales desde la Argentina, el Reino Unido ofrece asesoramiento y asistencia. La guía aclara que no se trata de asesoramiento jurídico formal, pero pone a disposición de las empresas a la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO).
Ese organismo también podría intervenir ante terceros países en caso de que una compañía vinculada con Malvinas sea presionada por sus actividades comerciales en el archipiélago.
La postura británica sobre la soberanía de Malvinas
La guía también vuelve a exponer la posición histórica de Londres sobre la soberanía de las islas. “Las Islas Falkland son un Territorio Británico de Ultramar”, sostiene el documento. Y agrega que el Gobierno del Reino Unido “no tiene ninguna duda sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Falkland y las áreas marítimas circundantes”.
En ese sentido, Londres afirma que no discutirá la soberanía “a menos que y hasta que los isleños así lo deseen”.
El texto sostiene además que las islas fueron administradas por el Reino Unido desde 1833, con la excepción de la ocupación argentina durante el conflicto bélico de 1982. “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas. La legislación argentina no se aplica dentro de las Islas”, afirma.
La ofensiva de Milei contra las empresas
La publicación británica se conoce mientras el Gobierno argentino avanza con su estrategia para aumentar las restricciones sobre las compañías vinculadas con las actividades económicas en Malvinas.
Las medidas anunciadas por Milei contemplan trabas administrativas para operar en el territorio continental, entre ellas la posibilidad de impedir futuros contratos en Vaca Muerta a empresas relacionadas con la explotación de recursos en las islas.
El Gobierno también anunció que buscará llevar al Congreso nuevos proyectos para reforzar las sanciones contra compañías que participen de la explotación petrolera y otras actividades económicas en el archipiélago.
La ofensiva también llegó al ámbito judicial. Este martes, el fiscal Carlos Stornelli imputó a varios directivos de las empresas alcanzadas por las sanciones dispuestas por el Gobierno argentino.
De esta manera, mientras la Argentina busca aumentar las consecuencias económicas y judiciales para las compañías vinculadas con Malvinas, el Reino Unido respondió con una señal dirigida directamente al sector privado: ratificó su respaldo a las actividades económicas en las islas y ofreció asistencia a las empresas frente a las acciones que puedan surgir desde la Argentina.
Trump volvió a poner el conflicto en escena
La disputa bilateral también quedó atravesada en las últimas semanas por las declaraciones de Donald Trump. El presidente estadounidense utilizó la cuestión de Malvinas en medio de sus críticas al Gobierno laborista británico por el aporte económico del Reino Unido a la OTAN.
Trump incluso planteó la posibilidad de revisar la tradicional posición de neutralidad de Washington frente al conflicto.
Consultado sobre la posibilidad de una nueva confrontación entre la Argentina y el Reino Unido como la ocurrida en 1982, el mandatario estadounidense respondió: “Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”.