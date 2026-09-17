Polémica

Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad

A raíz de un planteo por privación de la libertad de un matriculado, el Colegio requirió medidas preventivas y la exhibición de normas legales en dependencias de seguridad.

El Colegio pidió explicacione por lo sucedido.
El Colegio pidió explicacione por lo sucedido.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • Un abogado denunció maltrato y privación ilegítima de la libertad en una comisaría de Tucumán, lo que motivó reclamos urgentes del Colegio de Abogados a Seguridad.
  • Ante el incidente, la entidad profesional requirió medidas preventivas y la exhibición visible de normativas legales y derechos en todas las dependencias policiales.
  • El caso reabre el debate sobre el accionar policial y busca sentar un precedente para garantizar el libre ejercicio profesional y evitar abusos en comisarías provinciales.
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