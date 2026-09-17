Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad
A raíz de un planteo por privación de la libertad de un matriculado, el Colegio requirió medidas preventivas y la exhibición de normas legales en dependencias de seguridad.
Resumen para apurados
- Un abogado denunció maltrato y privación ilegítima de la libertad en una comisaría de Tucumán, lo que motivó reclamos urgentes del Colegio de Abogados a Seguridad.
- Ante el incidente, la entidad profesional requirió medidas preventivas y la exhibición visible de normativas legales y derechos en todas las dependencias policiales.
- El caso reabre el debate sobre el accionar policial y busca sentar un precedente para garantizar el libre ejercicio profesional y evitar abusos en comisarías provinciales.
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