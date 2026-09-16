Javier Milei negó que las medidas por Malvinas respondan a una estrategia electoral

Incluso puso el reclamo argentino en el marco de la intención de Gales, Escocia e Irlanda del Norte de separarse de Inglaterra: “En el contexto en el que se reconfigura la geopolítica, donde además Argentina se vuelve actor fundamental a la luz de la alianza con Estados Unidos, y la capacidad de proveer estos bienes fundamentales para el mundo, a eso sumado el problema demográfico, político y económico que tiene Inglaterra, algo que yo manifesté en la cadena y que se ha manifestado claramente días atrás con la intención de Escocia, Irlanda del Norte y Gales de salir de Gran Bretaña, hay que ser muy estúpido, muy imbécil, si crees que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que venimos gestando hace tres años”, abundó.