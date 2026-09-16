Política

Javier Milei negó que las medidas por Malvinas respondan a una estrategia electoral

El mandatario aseguró que las acciones para reforzar el reclamo de soberanía argentino comenzaron a gestarse hace tres años.

Javier Milei.
Javier Milei.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Milei negó este miércoles en Neura que su política sobre Malvinas sea electoral, asegurando que responde a un plan geopolítico previo y no a oportunismo.
  • El mandatario explicó que el plan usa el RIGI y Vaca Muerta para presionar a petroleras, sumado a dichos de Donald Trump y tensiones internas en el Reino Unido.
  • La estrategia busca condicionar inversiones energéticas británicas en las islas, fortaleciendo el reclamo soberano mediante una alianza clave con Estados Unidos.
Resumen generado con IA

El presidente de la Nación, Javier Milei, rechazó este miércoles que el endurecimiento de la política de su administración en torno a las Islas Malvinas responda a una estrategia electoral y aseguró que las medidas anunciadas a comienzos de septiembre venían siendo preparadas desde hacía meses. 

En diálogo con el canal de streaming Neura, el mandatario afirmó: “Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula”.

“La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Todos hechos exógenos”, añadió. 

La estrategia del Gobierno para presionar a las petroleras

El jefe de Estado explicó que parte de la estrategia argentina busca “meter presión” a las empresas para que elijan entre operar en Malvinas o en desarrollos en Vaca Muerta.  “¿Cómo es que metemos presión? Lo hacemos desde lo que desarrollamos en la energía, petróleo y gas, y los minerales. A la luz del RIGI, de las mejoras que estamos teniendo, usted tiene que elegir entre un proyecto incierto y los proyectos concretos, por ejemplo de Vaca Muerta”, señaló.

El planteo de Milei sobre el escenario internacional

Y luego agregó con respecto a la oportunidad que le habría dado Trump al Gobierno: “Si se le suma la geopolítica, entonces se abrió la ventana y nosotros la aprovechamos, pero no tenía ninguna intencionalidad política”.

Incluso puso el reclamo argentino en el marco de la intención de Gales, Escocia e Irlanda del Norte de separarse de Inglaterra: “En el contexto en el que se reconfigura la geopolítica, donde además Argentina se vuelve actor fundamental a la luz de la alianza con Estados Unidos, y la capacidad de proveer estos bienes fundamentales para el mundo, a eso sumado el problema demográfico, político y económico que tiene Inglaterra, algo que yo manifesté en la cadena y que se ha manifestado claramente días atrás con la intención de Escocia, Irlanda del Norte y Gales de salir de Gran Bretaña, hay que ser muy estúpido, muy imbécil, si crees que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que venimos gestando hace tres años”, abundó.

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