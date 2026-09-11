Jaldo, sobre la carta de 1833 hallada en Tucumán: “Es fundamental para demostrar que las Islas Malvinas son argentinas”
El gobernador destacó el contenido del documento y anticipó que la provincia lo pondrá a disposición de la Cancillería si es requerido para acompañar el reclamo argentino de soberanía.
Resumen para apurados
- En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo destacó el hallazgo de una carta de 1833 sobre la ocupación británica y la ofreció a Cancillería para respaldar el reclamo por Malvinas.
- El escrito de Juan Ramón Balcarce a Alejandro Heredia relata la agresión inglesa y el retiro de la bandera argentina, preservado intacto por el Archivo Histórico provincial.
- El documento servirá como prueba diplomática para el Estado nacional y marca un hito en el plan de digitalización y rescate patrimonial que impulsa la provincia.
El gobernador Osvaldo Jaldo destacó el valor histórico y documental de la carta de 1833 que relata los acontecimientos ocurridos en las Islas Malvinas durante la ocupación británica. Ante la prensa, el mandatario consideró que el documento puede constituir un elemento de respaldo para el reclamo argentino de soberanía.
Jaldo hizo especial hincapié en el contenido del oficio enviado el 26 de enero de 1833 por el entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, al gobernador tucumano Alejandro Heredia. En sus cuatro hojas, el documento describe la llegada de la corbeta británica Clio, el reclamo de su comandante para tomar posesión de las islas y el retiro de la bandera argentina.
Para el gobernador, el valor del documento excede su carácter histórico. Por ese motivo, anunció que la Provincia pondrá el original a disposición del Gobierno nacional y de la Cancillería, en caso de que sea requerido para acompañar las gestiones diplomáticas relacionadas con la soberanía argentina sobre las Malvinas.
“Hoy tenemos el documento intacto”
Jaldo también utilizó el hallazgo para remarcar la importancia de conservar y proteger el patrimonio documental de Tucumán. “Si esta acta se hubiese perdido, se hubiese mojado, no la hubiésemos encontrado o no hubiese aparecido, hoy no tendríamos este documento”, sostuvo.
En ese sentido, destacó el trabajo realizado por el Archivo Histórico provincial y agregó: “Gracias al trabajo, la eficiencia y la dedicación, lo tenemos intacto y resguardado”.
El gobernador vinculó estas tareas con el proceso de transformación que atraviesa el Archivo Histórico, que incluye la conservación, clasificación y digitalización de sus fondos documentales.
La intención, explicó, es que documentos que forman parte de la historia de Tucumán puedan ser preservados y, al mismo tiempo, consultados desde cualquier lugar del mundo.
Un documento que Jaldo quiere poner a disposición de Nación
La decisión de ofrecer el documento a la Cancillería marca uno de los aspectos centrales señalados por Jaldo: que un archivo conservado en Tucumán pueda aportar a una cuestión que forma parte del reclamo soberano de la Argentina.
El oficio de Balcarce no solo informa a Heredia sobre lo ocurrido en las islas. También deja asentada la posición del Gobierno de Buenos Aires frente a la acción británica y su decisión de reclamar el reconocimiento de los derechos argentinos sobre las Malvinas.
En ese sentido, Jaldo consideró que la preservación del documento permite que ese testimonio histórico permanezca disponible para las generaciones actuales y futuras y, eventualmente, pueda ser utilizado como antecedente en las acciones que lleva adelante el Estado argentino.
Para el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, la tarea tiene además una dimensión vinculada con la identidad provincial. “Recuperar la identidad, la memoria y la tucumanidad es recuperar toda la historia de Tucumán. Nadie ama lo que no conoce”, expresó.