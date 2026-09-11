Jaldo, sobre la carta de 1833 hallada en Tucumán: “Es fundamental para demostrar que las Islas Malvinas son argentinas”

Jaldo hizo especial hincapié en el contenido del oficio enviado el 26 de enero de 1833 por el entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, al gobernador tucumano Alejandro Heredia. En sus cuatro hojas, el documento describe la llegada de la corbeta británica Clio, el reclamo de su comandante para tomar posesión de las islas y el retiro de la bandera argentina.