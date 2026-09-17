Surgen más detalles del infierno que vivió la mujer que mató a su marido en Villa Alem

Resumen para apurados
- Una mujer mató a su esposo en Villa Alem, Tucumán, tras sufrir reiterados maltratos familiares confirmados por sus propios hijos.
- El hombre asesinado contaba con una condena previa por homicidio y ejerció violencia sostenida durante años contra la imputada y sus hijos.
- La Justicia tucumana debe definir la situación procesal de la mujer, donde los antecedentes de violencia de género serán determinantes.
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