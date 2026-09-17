Seguridad

Surgen más detalles del infierno que vivió la mujer que mató a su marido en Villa Alem

Los hijos de la pareja confirmaron los padecimientos que vivieron ellos y su madre durante años. El hombre había sido condenado por un homicidio. La Justicia define la situación procesal de la acusada.

SECRETOS REVELADOS. Los familiares de la mujer que mató a su esposo contaron lo que sufrió durante años.
SECRETOS REVELADOS. Los familiares de la mujer que mató a su esposo contaron lo que sufrió durante años.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una mujer mató a su esposo en Villa Alem, Tucumán, tras sufrir reiterados maltratos familiares confirmados por sus propios hijos.
  • El hombre asesinado contaba con una condena previa por homicidio y ejerció violencia sostenida durante años contra la imputada y sus hijos.
  • La Justicia tucumana debe definir la situación procesal de la mujer, donde los antecedentes de violencia de género serán determinantes.
Resumen generado con IA

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Temas TucumánCarlos SaleÁlvaro Zelarayán
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