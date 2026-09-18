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Vivir cerca de las Cataratas sin pagar alojamiento: cómo funciona el voluntariado

La propuesta exige una estadía mínima de tres semanas y cinco horas de colaboración por día. La tarea principal es recepción y atención a turistas, por lo que piden buen nivel de inglés.

VOLUNTARIADO. Un hostal de Puerto Iguazú ofrece alojamiento a cambio de 25 horas semanales de colaboración en recepción y atención a turistas.
VOLUNTARIADO. Un hostal de Puerto Iguazú ofrece alojamiento a cambio de 25 horas semanales de colaboración en recepción y atención a turistas. / WORKAWAY
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un hostal de Puerto Iguazú ofrece alojamiento gratis a cambio de 25 horas semanales de voluntariado en recepción para asistir a turistas en las Cataratas.
  • La propuesta, publicada en Workaway, exige una estadía mínima de tres semanas y buen nivel de inglés para realizar check-in, orientación a viajeros y tareas básicas del lugar.
  • La iniciativa promueve el intercambio cultural y el turismo colaborativo, facilitando el acceso a destinos de primer nivel sin afrontar costos tradicionales de hospedaje.
Resumen generado con IA

Vivir a minutos de las Cataratas del Iguazú sin pagar alojamiento suena a plan de viaje, pero en este caso tiene una condición: trabajar algunas horas por día. Se trata de un voluntariado en Puerto Iguazú busca personas dispuestas a colaborar 25 horas semanales en un hostal familiar a cambio de una habitación, wifi y acceso a cocina. 

La propuesta está publicada en Workaway y exige una permanencia mínima de tres semanas. El esquema es de unas cinco horas diarias y la función principal pasa por recepción: recibir huéspedes, hacer check-in y check-out y responder consultas sobre la ciudad y los traslados hacia las Cataratas. 

Qué tareas hay que hacer

El trabajo no consiste solamente en estar detrás de un mostrador, también deberá orientar a viajeros sobre colectivos, taxis, paseos y servicios de Puerto Iguazú, además de ayudar con el orden de los espacios comunes y algunas tareas sencillas de mantenimiento. Puede tocar limpiar la pequeña piscina del lugar. 

VOLUNTARIADO. Un hostal de Puerto Iguazú ofrece alojamiento a cambio de 25 horas semanales de colaboración en recepción y atención a turistas. VOLUNTARIADO. Un hostal de Puerto Iguazú ofrece alojamiento a cambio de 25 horas semanales de colaboración en recepción y atención a turistas. / WORKAWAY

La familia aclara que no se pide hacer la limpieza completa del hostal, porque ya cuentan con una persona destinada a esa tarea. El establecimiento es chico: tiene cuatro habitaciones, tres compartidas y una privada. 

El inglés es un requisito importante

Como parte del trabajo implica atender turistas extranjeros, la convocatoria pide buen dominio de inglés. Ese punto es central porque gran parte de la experiencia gira alrededor de explicar recorridos, opciones de transporte y datos útiles a quienes llegan a conocer las Cataratas. 

También valoran que la persona pueda desenvolverse con autonomía y que esté disponible para cumplir las cinco horas diarias acordadas.

Qué incluye el alojamiento

El voluntariado ofrece una habitación pequeña con cucheta, aire acondicionado y wifi. Ese espacio puede compartirse con otro voluntario si la persona viaja acompañada, pero no con huéspedes del hostal. 

VOLUNTARIADO. Un hostal de Puerto Iguazú ofrece alojamiento a cambio de 25 horas semanales de colaboración en recepción y atención a turistas. VOLUNTARIADO. Un hostal de Puerto Iguazú ofrece alojamiento a cambio de 25 horas semanales de colaboración en recepción y atención a turistas. / WORKAWAY

Además, hay una cocina disponible y algunos alimentos básicos. La comida no forma parte formal del intercambio, aunque la familia cuenta que suele compartir algunas comidas con quienes participan. 

Durante el tiempo libre, la ubicación permite moverse con facilidad por el centro de Puerto Iguazú y visitar puntos como el Hito Tres Fronteras, saltos de agua de la zona y, por supuesto, las Cataratas. 

Cómo postularse

Para participar hay que crear un perfil en Workaway y enviar una solicitud al anfitrión.

Desde la publicación se pueden revisar las condiciones del intercambio, la disponibilidad y las evaluaciones que dejaron otros voluntarios. El perfil del hostal tiene calificaciones de 5,0 en precisión y de 4,9 en intercambio cultural y comunicación. 

La propuesta no funciona como un empleo remunerado: es un intercambio de alojamiento por colaboración.

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