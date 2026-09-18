Vivir cerca de las Cataratas sin pagar alojamiento: cómo funciona el voluntariado

Vivir a minutos de las Cataratas del Iguazú sin pagar alojamiento suena a plan de viaje, pero en este caso tiene una condición: trabajar algunas horas por día. Se trata de un voluntariado en Puerto Iguazú busca personas dispuestas a colaborar 25 horas semanales en un hostal familiar a cambio de una habitación, wifi y acceso a cocina.