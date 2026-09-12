Malvinas: Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un "desastre potencial"

Resumen para apurados
- En Dublín, Donald Trump advirtió este sábado que un conflicto entre Argentina y Reino Unido por Malvinas sería un "desastre potencial" y se ofreció a mediar.
- La declaración ocurre luego de que el gobierno de Javier Milei endureciera sanciones contra la explotación petrolera no autorizada en torno al archipiélago.
- El eventual rol de Washington como mediador marcaría el rumbo diplomático y geopolítico del reclamo por la soberanía y los recursos en el Atlántico Sur.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sería un “desastre potencial”, aunque aseguró que confía en poder “resolverlo” si ambos países le pidieran intervenir.
Las declaraciones fueron realizadas en Dublín, luego de su reunión con el primer ministro irlandés, Micheál Martin. Ante la prensa, Trump afirmó que las Malvinas le parecen “muy interesantes” y señaló que Argentina y el Reino Unido son actualmente “dos países” que están “enfadados” entre sí.
El mandatario estadounidense también dijo recordar que, cuando era niño, los británicos “entraron y se apoderaron de ellas”, en referencia a las islas. Sin embargo, puso en duda que el Reino Unido estuviera dispuesto actualmente a hacer lo mismo, debido a los problemas internos que enfrenta.
“(Los británicos) tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros asuntos que deben resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos (...) estamos hablando de semanas en barcos. Estoy seguro que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo”, expresó Trump, de acuerdo con la agencia EFE.
El reclamo argentino por Malvinas
Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron días después de que el Gobierno argentino relanzara su agenda sobre la cuestión Malvinas.
El 4 de septiembre, el presidente Javier Milei anunció un paquete de medidas que incluyó la reglamentación de sanciones contra compañías que exploten hidrocarburos en el área sin autorización argentina, el refuerzo del presupuesto de Defensa y el proyecto de una Base Naval Integrada en Ushuaia.
El Ejecutivo formalizó parte de esas decisiones mediante el DNU 867/2026 y el Decreto 868/2026. Este último designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que establece penalidades para las actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del país.
Los organismos estatales deberán comunicar a la Cancillería los posibles incumplimientos en un plazo de cinco días hábiles.
La iniciativa oficial contempla, además, un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para ampliar las sanciones a empresas y proveedores vinculados con esas operaciones y crear un Consejo de Seguridad Nacional. En los días posteriores al anuncio, Milei afirmó que se habían abierto procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas con actividad directa o indirecta en la cuenca Malvinas.
Esta semana, el Gobierno sumó otra medida al esquema. A través del Decreto 983/2026 creó en la Cancillería el Sistema de Articulación de la Política Exterior, un área que deberá coordinar las acciones de los organismos estatales que puedan incidir en la política exterior y en el reclamo por las islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
Cada organismo alcanzado deberá designar un enlace institucional para canalizar la información hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
La norma también faculta a la Cancillería a emitir advertencias y recomendaciones cuando considere que una gestión puede afectar los lineamientos oficiales o negociaciones diplomáticas en curso. Además, el Ejecutivo evalúa incluir la pesca entre las actividades alcanzadas por la futura ley.
Cuestionó al Reino Unido por Irán y el petróleo
Durante la misma entrevista, Trump también cuestionó al Reino Unido por no haber aportado apoyo militar durante la guerra con Irán.
El presidente estadounidense sostuvo que Londres depende en gran medida del petróleo que circula por el estrecho de Ormuz y afirmó que esa situación hacía más llamativa, a su entender, la ausencia de respaldo británico.
Trump dijo además que había pedido ayuda a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y al entonces líder británico, Keir Starmer, para el envío de buques, pero que recibió como respuesta que no había embarcaciones disponibles. Consultado sobre si se había sentido afectado por esa decisión, calificó el episodio como “un proceso de aprendizaje”.
“Si el Reino Unido abre el mar del Norte, vuestros precios se desplomarán. En cuanto abran el gran mar del Norte, y aún no lo han hecho, siendo uno de los yacimientos más valiosos del mundo, los precios van a bajar muchísimo”, afirmó Trump en Dublín, tras reunirse también con la presidenta irlandesa, Catherine Connolly.