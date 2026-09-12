Malvinas: Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un "desastre potencial"

Esta semana, el Gobierno sumó otra medida al esquema. A través del Decreto 983/2026 creó en la Cancillería el Sistema de Articulación de la Política Exterior, un área que deberá coordinar las acciones de los organismos estatales que puedan incidir en la política exterior y en el reclamo por las islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.