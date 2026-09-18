¿Es posible una nueva guerra por Malvinas? Qué poder militar tiene hoy la Argentina, según una especialista

La incorporación de nuevas capacidades militares y el proyecto de una Base Naval Integrada en Ushuaia volvieron a poner a las Islas Malvinas en el centro de la discusión sobre defensa y soberanía. La presencia de aviones F-16 y P-3C Orion en el esquema de vigilancia y control del Atlántico Sur abre, además, una pregunta inevitable: ¿qué capacidad tiene hoy la Argentina para defender sus intereses en la región y existe realmente la posibilidad de que el conflicto con el Reino Unido vuelva a convertirse en una guerra?