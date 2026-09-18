¿Estudiás Comunicación, Ingeniería o Marketing? Danone abrió nuevas pasantías

Resumen para apurados
- Danone abrió una convocatoria de pasantías en Buenos Aires y Mendoza para estudiantes universitarios de diversas carreras, con el fin de sumar talento joven a sus equipos.
- El programa contempla 20 horas semanales bajo modalidad híbrida o presencial, con cobertura médica y almuerzo. La postulación se realiza en LinkedIn o en su web oficial.
- La iniciativa permite a alumnos de etapas iniciales e intermedias insertarse en el mercado laboral y desarrollar proyectos en una multinacional de consumo masivo.
Entrar a una empresa antes de terminar la carrera puede ser una forma concreta de probar un área profesional y sumar experiencia laboral sin dejar de cursar. Las pasantías universitarias de Danone apuntan justamente a eso: la compañía abrió nuevas búsquedas para estudiantes de distintas disciplinas, con posiciones en Buenos Aires y Mendoza.
La convocatoria alcanza a perfiles bastante diversos. Entre las carreras buscadas aparecen Administración, Ingeniería, Contador Público, Marketing, Comunicación, Recursos Humanos, Psicología, Negocios Digitales y Sistemas.
No buscan un único perfil
Danone también busca estudiantes vinculados con comunicación, recursos humanos, negocios y tecnología, lo que amplía las posibilidades para quienes quieren ingresar a una compañía de consumo masivo desde perfiles distintos.
Según la posición, los pasantes pueden sumarse a equipos de áreas comerciales, administrativas, digitales, de recursos humanos o vinculadas con operaciones.
Cómo es la jornada de trabajo
Las pasantías tienen una carga de 20 horas semanales, una modalidad pensada para combinar el trabajo con la cursada universitaria.
Dependiendo del puesto, el esquema puede ser híbrido o presencial. Las búsquedas están concentradas principalmente en Buenos Aires y Mendoza, por lo que la ubicación varía según el equipo al que se incorpore cada estudiante.
La empresa apunta a alumnos que se encuentren en etapas iniciales o intermedias de sus carreras y que todavía tengan tiempo de cursada por delante.
Qué beneficios ofrece Danone
Además de la experiencia laboral, el programa incluye distintos beneficios:
- Cobertura médica prepaga.
- Almuerzo y un beneficio de conectividad.
A eso se suma el acompañamiento dentro de los equipos y la posibilidad de trabajar en proyectos concretos mientras se continúa con la formación universitaria.
Cómo postularse
Las postulaciones se realizan a través del portal oficial: careers.danone.com, donde se pueden filtrar las vacantes por país y seleccionar Argentina.
La compañía también publica sus búsquedas en LinkedIn, dentro del perfil corporativo “Danone”, en la sección Empleos. Allí figura actualmente la convocatoria “Programa de Pasantías Danone”.
Cada búsqueda detalla la carrera requerida, la ubicación, modalidad de trabajo y condiciones específicas del puesto. Por eso, antes de enviar el currículum conviene revisar cuál de las posiciones se adapta mejor al perfil académico y al lugar de residencia.