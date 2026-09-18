Política

El Reino Unido rechazó las sanciones de Argentina contra empresas que operan en Malvinas

El Gobierno británico calificó las medidas como “inaceptables” y “sin justificación legal”. Además, respaldó a las compañías que desarrollan actividades en el archipiélago y defendió el derecho de sus habitantes a explotar los recursos naturales.

El Reino Unido rechazó las sanciones de Argentina contra empresas que operan en Malvinas
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este viernes, el Reino Unido rechazó las sanciones de Argentina a empresas en Malvinas, al calificarlas de inaceptables y afirmar que carecen de justificación legal.
  • La medida argentina apuntó al sector petrolero y proveedores. Londres respondió que los isleños tienen derecho a explotar sus recursos bajo el principio de autodeterminación.
  • El apoyo diplomático británico a las firmas afianza los planes de inversión en las islas y anticipa un aumento de la tensión bilateral en los foros internacionales.
Resumen generado con IA

Reino Unido rechazó este viernes las sanciones impulsadas por la Argentina contra empresas e individuos que operan en las Islas Malvinas y calificó esas medidas como “inaceptables” y “sin justificación legal”. Además, ratificó su respaldo a las compañías que desarrollan actividades en el archipiélago, especialmente en el sector de hidrocarburos.

La respuesta llegó a través de un comunicado difundido por la subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores británico.

En el texto, Londres sostuvo que las Malvinas “son británicas” y reafirmó que sus habitantes “tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren conveniente”, al considerar que esa facultad forma parte de su derecho a la autodeterminación.

El comunicado británico fue publicado después de que la Argentina avanzara en las últimas semanas con medidas contra empresas y personas que suministran bienes y servicios a las islas, tanto de manera directa como indirecta, incluidas firmas vinculadas a la explotación de hidrocarburos.

Frente a esa situación, el Gobierno de Andy Burnham aseguró que tanto el Ejecutivo como su red diplomática respaldan plenamente a las compañías alcanzadas por esas acciones.

“El Gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas e individuos. Tienen todo nuestro apoyo”, señaló Kumaran, consignó Todo Noticias. 

Además, recordó que no es la primera vez que un gobierno argentino adopta medidas económicas contra quienes mantienen vínculos comerciales con las Malvinas y afirmó que, pese a esos antecedentes, “la economía de las Islas Malvinas sigue prosperando”.

Londres cuestionó la utilización de mecanismos internacionales

En otro de los pasajes más duros del comunicado, el Reino Unido cuestionó el uso de mecanismos internacionales contra empresas e individuos que hacen negocios con las islas.

“El Reino Unido está alineado con la comunidad internacional y cualquier intento de politizar mecanismos internacionales contra personas por hacer negocios con las Malvinas es ilegítimo”, sostuvo el Gobierno británico.

Finalmente, Londres insistió en que las acusaciones promovidas contra empresas e individuos “son inaceptables y no tienen justificación legal” y aseguró que continuará trabajando junto al Gobierno de las Islas Malvinas para proteger sus intereses y promover nuevas oportunidades de inversión en el archipiélago.

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