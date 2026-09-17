Chahla-Molinuevo: cinco claves en la pelea por la Intendencia de San Miguel de Tucumán

Resumen para apurados
- Chahla (PJ) y Molinuevo (LLA) polarizan la disputa por la intendencia de San Miguel de Tucumán rumbo a 2027, donde el oficialismo busca retener el distrito y la oposición recuperarlo.
- El peronismo gobierna la capital tucumana tras arrebatarla a la oposición, que ahora busca reconfigurarse mediante La Libertad Avanza ante un electorado dividido.
- La aparición de terceras fuerzas y la capacidad de articular alianzas resultarán determinantes para inclinar la balanza en el principal distrito electoral provincial.
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