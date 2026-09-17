Política

Chahla-Molinuevo: cinco claves en la pelea por la Intendencia de San Miguel de Tucumán

En un escenario de polarización, la posibilidad de que surjan otras propuestas podría ser decisivo en la disputa por la Capital, un distrito que el PJ busca retener y la oposición, recuperar.

PROTAGONISTAS EN LA DISPUTA POR LA CAPITAL. Rossana Chahla, del oficialismo, y Soledad Molinuevo, de LLA.
PROTAGONISTAS EN LA DISPUTA POR LA CAPITAL. Rossana Chahla, del oficialismo, y Soledad Molinuevo, de LLA.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Chahla (PJ) y Molinuevo (LLA) polarizan la disputa por la intendencia de San Miguel de Tucumán rumbo a 2027, donde el oficialismo busca retener el distrito y la oposición recuperarlo.
  • El peronismo gobierna la capital tucumana tras arrebatarla a la oposición, que ahora busca reconfigurarse mediante La Libertad Avanza ante un electorado dividido.
  • La aparición de terceras fuerzas y la capacidad de articular alianzas resultarán determinantes para inclinar la balanza en el principal distrito electoral provincial.
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