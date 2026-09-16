El Gobierno nacional refuerza la ofensiva judicial por Malvinas

La ofensiva judicial coincide con el avance del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas. Navitas Petroleum, que tiene una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, con el 35% restante, aprobaron a fines de 2025 una inversión de U$S 1.800 millones para poner en marcha la primera etapa. El objetivo es comenzar a producir petróleo en 2028. Ante este escenario, el Gobierno argentino decidió profundizar las acciones contra las compañías involucradas en actividades sin autorización nacional.