El Senado trata la Ley de Biocombustibles: qué reformas piden los sucroalcoholeros

La industria sucroalcoholera tiene sus ojos puestos en el Congreso de la Nación. Con algunos cambios menores, la comisión de Labor Parlamentaria de la Cámara Alta incluyó en la sesión prevista para hoy el tratamiento del proyecto de Ley de Biocombustibles, elaborado, entre otros, por la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich. La reforma busca la ampliación del corte de bioetanol del 12% al 15%, porcentaje del que se reservará un 6% para el bioetanol de caña, un 6% para el bioetanol de maíz y el restante 3% como producto de la competencia. Ninguna empresa podrá tener más del 20% del mercado, para garantizar condiciones de participación.