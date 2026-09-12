Boom de compras al exterior: récord de paquetes que llegan al aeropuerto de Ezeiza

Resumen para apurados
- En agosto, las compras al exterior vía courier alcanzaron niveles récord en Ezeiza por precios convenientes y la flexibilización aduanera.
- Los envíos crecieron 161% interanual acumulando US$ 751 millones en siete meses, favorecidos por exenciones impositivas para paquetes de hasta US$ 400.
- Para responder a la sostenida demanda, en noviembre se inaugurará una terminal exclusiva en Ezeiza que agilizará el procesamiento de paquetes.
Las compras realizadas en el exterior atraviesan un crecimiento exponencial y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza refleja con claridad este fenómeno. La cantidad de paquetes que ingresan al país a través del sistema courier se mantiene en niveles récord, lo que impulsó la decisión de inaugurar en los próximos meses una terminal específica para recibir y procesar este tipo de envíos.
Según datos de la empresa Aeropuertos Argentina 2000, que consignó TN, en agosto llegaron a Ezeiza 2,9 millones de kilos de mercadería vía courier. La cifra representa un salto del 161% respecto del mismo mes del año anterior, cuando se habían registrado 1,1 millones de kilos.
Aunque desde marzo de 2026 el volumen mensual de envíos se ubica por encima de los 2,5 millones de kilos, en agosto se observó un descenso del 10% en comparación con julio, mes en el que se operaron 3,2 millones de kilos.
Detrás de estos números se consolida una postal cotidiana en Ezeiza: acumulación de paquetes a medida que aumenta el flujo de compras internacionales. Esta tendencia responde, en gran medida, a la conveniencia de los precios en el mercado global y a la flexibilización de las regulaciones para importar mediante el servicio puerta a puerta.
El dinamismo del sector también se refleja en los montos alcanzados. De acuerdo con un informe de la consultora Analytica, en julio las compras totalizaron U$S 108 millones. A pesar del volumen, el comportamiento mostró cierta moderación respecto de los meses previos, tras registrarse un cambio en la evolución del salario del sector privado registrado medido en dólares.
Con este resultado, las importaciones acumuladas durante los primeros siete meses de 2026 alcanzaron los U$S 751 millones. Ese monto representa un incremento interanual del 83,9% y queda a solo U$S 143 millones de igualar todo lo importado a lo largo de 2025.
Infraestructura en expansión
El constante flujo de carga obligó a ampliar la infraestructura del mayor aeropuerto de la Argentina. En ese marco, para noviembre está prevista la inauguración de la Terminal Única de Courier (TUC), un nuevo edificio desarrollado por Aeropuertos Argentina Cargas para centralizar la operatoria de importación de envíos por courier y puerta a puerta.
El proyecto había sido anunciado en enero de 2025, momento en que Aeropuertos Argentina firmó un acuerdo con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Cámara Argentina de Prestadores de Servicios Internacionales Aeroexpresos (CAPSIA).
La TUC permitirá trasladar la operatoria a un edificio específico y ampliar el espacio disponible, con el objetivo de optimizar la organización y distribución de las mercaderías, además de agilizar el procesamiento de los paquetes frente al sostenido aumento de la demanda.
Cómo funciona el régimen vigente
El sistema de courier permite concretar compras en el exterior y recibirlas en el país mediante empresas prestadoras especializadas. Las principales normativas fijan un peso máximo de 50 kilos por paquete o pieza postal, un límite de valor de hasta U$S 3000 por envío y no establecen un tope en la cantidad de envíos permitidos.
Por otra parte, el esquema contempla la modalidad de “pequeños envíos”, la cual establece que cada persona puede realizar hasta cinco envíos al año, con un límite de hasta tres unidades de la misma especie en cada despacho.
En materia impositiva, las encomiendas cuyo valor no supere los U$S 400 quedan exentas del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, manteniéndose únicamente la aplicación del IVA.