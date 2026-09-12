Boom de compras al exterior: récord de paquetes que llegan al aeropuerto de Ezeiza

Las compras realizadas en el exterior atraviesan un crecimiento exponencial y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza refleja con claridad este fenómeno. La cantidad de paquetes que ingresan al país a través del sistema courier se mantiene en niveles récord, lo que impulsó la decisión de inaugurar en los próximos meses una terminal específica para recibir y procesar este tipo de envíos.