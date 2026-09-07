Nueva ley de biocombustibles: qué impacto tendrá en Tucumán, según el Centro Azucarero

Resumen para apurados
- El Centro Azucarero destacó que el proyecto de ley de biocombustibles en el Senado aumentará la demanda de bioetanol de caña, beneficiando hoy a Tucumán y al NOA.
- La iniciativa reemplaza el esquema de cupos y precios oficiales por licitaciones, fijando un marco por 15 años y elevando el corte obligatorio de mezcla del 12% al 15%.
- El nuevo marco asegurará la colocación del excedente de caña, limitará monopolios al 20% y podría abaratar los precios en surtidor al sustituir naftas importadas.
El proyecto de ley de biocombustibles que avanza en el Senado nacional genera expectativas en la industria sucroalcoholera de Tucumán y de la regi´no, principalmente por el impacto que tendrá sobre la demanda de bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar. Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), consideró que la iniciativa representa un cambio profundo para el sector y no solamente una modificación en el porcentaje de corte obligatorio de un 12% a un 15%.
“Esperamos que llegue al recinto y que sea aprobado. La verdad que es muy positivo para el sector sucroalcolero el proyecto tal como está”, afirmó Feijóo en una entrevista con LG Play, al analizar el debate que se desarrolla en la Cámara alta.
El dirigente remarcó que la iniciativa “recoge todas las aspiraciones que hemos llevado y hay que decir que es mucho más que un aumento del corte. Es un cambio total en el sistema”.
Los puntos
Entre las modificaciones centrales, señaló que se pasará de un mecanismo de cupos por empresa a un sistema de licitaciones dentro del segmento correspondiente a la caña de azúcar. También se abandonará el esquema de precio oficial fijado por la Secretaría de Energía.
“Salimos del precio oficial que lo fijaba la Secretaría de Energía, un precio en que pactan las partes a través de un proceso licitatorio”, explicó.
El proyecto establece además una vigencia de 15 años y mantiene el corte obligatorio de bioetanol en el 12%, con una participación del 6% para el bioetanol de caña de azúcar y otro 6% para el elaborado a partir de maíz.
Sin embargo, Feijóo destacó que dentro de un año el corte voluntario del 15% que se encuentra vigente pasará a ser obligatorio. “Este aumento del 12 al 15 ya no distingue materia prima, es libre”, señaló.
Más demanda
Para la industria azucarera tucumana, uno de los principales efectos del nuevo esquema estará dado por la consolidación de un mercado para el bioetanol producido a partir de caña de azúcar.
Feijóo explicó que actualmente la producción de azúcar de la caña tiene tres destinos principales: el consumo interno, la producción de bioetanol para combustibles y las exportaciones.
“El azúcar se destina un 50% a satisfacer el consumo en el mercado interno, un 26% a la producción de alcohol, de bioetanol para combustible y un 24% a las exportaciones”, detalló.
En ese marco, consideró que asegurar una demanda de bioetanol combustible representa una oportunidad para la actividad sucroalcoholera del NOA.
“De manera tal que asegurar para el sector sucroalcohero una demanda del bioetanol combustible significa que por año el sector va a destinar 600.000, 630.000 o 640.000 toneladas de azúcar a la producción de bioetanol”, afirmó.
Según Feijóo, esto implica que el crecimiento registrado en la producción de caña de azúcar en Tucumán, Salta y Jujuy tendrá un mercado en expansión para colocar parte de esa producción.
“De manera que es muy importante porque el crecimiento que ha experimentado en producción de caña el sector azucarero en el noroeste argentino, en Tucumán, Salti, Jujuy, tiene un mercado que va a crecer, que crece este que es que es el abastecimiento al bioetanol”, sostuvo.
Un mercado con licitaciones
Otro de los cambios que destacó Feijóo es la creación de un mercado a término para el bioetanol, que permitirá establecer contratos entre las empresas elaboradoras y las petroleras por períodos superiores a un mes.
“Además del mercado por licitaciones, va a haber un mercado a término donde se puede impactar entre elaboradoras y petroleras, contratos por más periodo, no solamente por un mes de abastecimiento”, explicó.
El proyecto también establece un límite para la participación de cada elaboradora de bioetanol, con el objetivo de evitar una concentración excesiva del mercado.
“En este mercado nuevo de los biocombustibles, en el caso del bioetanol, se prevé que cada elaboradora puede tener hasta un 20% del mercado total de bioetanol para evitar monopolios”, señaló.
Según Feijóo, el nuevo esquema permitirá una mayor participación de las empresas que actualmente producen bioetanol tanto de caña de azúcar como de maíz.
Las provincias podrán elevar el corte
El titular del Centro Azucarero Argentino también destacó un punto del proyecto que considera relevante para las provincias productoras: la posibilidad de establecer cortes superiores al porcentaje fijado por la norma nacional.
“También se reconoce que las provincias tienen facultad para tener cortes superiores a los de la norma nacional, de manera tal que pueden promover usos intensivos del bioetanol y del biodiesel”, afirmó.
El precio de las naftas
Respecto del posible impacto de la mayor utilización de bioetanol sobre el precio de los combustibles, Feijóo sostuvo que el efecto podría ser favorable para los consumidores.
Explicó que un mayor uso de bioetanol permitiría sustituir parte de las naftas importadas y también determinados aditivos utilizados para alcanzar las especificaciones técnicas de los combustibles.
“El bioetanol es muy competitivo”, afirmó. Y agregó: “El bioetanol es competitivo tanto como sustituto de naftas importadas, como sustituto de los aditivos que le aportan este octanos al bioetanol. Me refiero al MTBE y al Tolueno del Golfo”.
En ese sentido, sostuvo que la mayor utilización del biocombustible no necesariamente implicaría un aumento en el precio que paga el consumidor. “De manera que si alguna incidencia tiene en el precio en el surtidor es para reducir el precio del combustible al consumidor”, aseguró.
Según explicó, para las petroleras el uso de bioetanol también representa un ahorro frente al costo de importar naftas y aditivos.
“De manera que el bioetanol para las petroleras es muy conveniente”, concluyó.