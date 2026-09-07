Nueva ley de biocombustibles: qué impacto tendrá en Tucumán, según el Centro Azucarero

El proyecto de ley de biocombustibles que avanza en el Senado nacional genera expectativas en la industria sucroalcoholera de Tucumán y de la regi´no, principalmente por el impacto que tendrá sobre la demanda de bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar. Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), consideró que la iniciativa representa un cambio profundo para el sector y no solamente una modificación en el porcentaje de corte obligatorio de un 12% a un 15%.