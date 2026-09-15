Industriales del Norte Grande pidieron al Senado aprobar el proyecto de ley de biocombustibles

Resumen para apurados
- Industriales del Norte Grande pidieron al Senado aprobar la ley de biocombustibles este martes, para agregar valor a las materias primas regionales y crear empleo local.
- El proyecto S-809-26 logró dictamen en comisiones de Energía y Presupuesto, buscando procesar en origen recursos locales como caña de azúcar, maíz, soja y madera.
- La iniciativa busca sustituir importaciones de combustibles, ahorrar divisas, compensar costos logísticos del norte y promover una matriz energética más sustentable.
La Uniones Industriales del Norte Grande (UNINOR) solicitaron a los senadores nacionales de las provincias de la región que acompañen el proyecto de ley de biocombustibles S-809-26, que obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Energía y Minería y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación.
A través de un comunicado difundido este martes 15 de septiembre, las entidades industriales manifestaron su respaldo a la iniciativa y consideraron que representa una oportunidad para modificar el esquema vigente de los biocombustibles y avanzar hacia una política energética con mayor participación de la producción regional.
Según sostuvieron, el proyecto puede contribuir al crecimiento de las cadenas productivas, la generación de empleo y el agregado de valor en origen. También destacaron su potencial para reducir la necesidad de importar combustibles y aditivos.
Qué plantea el sector industrial del Norte sobre los biocombustibles
Las entidades remarcaron la importancia de aprovechar industrialmente materias primas que se producen en las provincias del Norte Grande. Entre ellas mencionaron la caña de azúcar, el maíz, la soja y la madera, además de otras producciones de la región.
Para UNINOR, transformar esas materias primas en energía permite agregar valor en las propias provincias productoras. El argumento central es que industrializar en origen puede mejorar la competitividad de actividades que enfrentan elevados costos logísticos para trasladar sus productos hacia los principales mercados y puertos del país.
"El aprovechamiento industrial de la caña de azúcar, el maíz, la soja, la madera y otras materias primas que se producen en la región, es decir, el agregado de valor en origen, es fundamental", señalaron las entidades.
En ese sentido, plantearon que la producción de biocombustibles puede convertirse en una herramienta para fortalecer distintas cadenas industriales y generar mayor actividad económica en las provincias del norte argentino.
Sustitución de importaciones y generación de empleo
Uno de los principales argumentos planteados por los industriales es el impacto que podría tener el desarrollo de los biocombustibles en la sustitución de importaciones.
De acuerdo con la posición expresada por UNINOR, la utilización de materias primas nacionales para producir energía permitiría reducir la necesidad de adquirir determinados combustibles y aditivos en el exterior, con el consecuente ahorro de divisas.
Las entidades también vincularon el desarrollo de la industria de biocombustibles con la generación de empleo y el crecimiento de las economías regionales.
"Es un gran beneficio para el país porque ahorra divisas al sustituir combustibles y aditivos importados", indicaron en el comunicado.
El argumento ambiental de los industriales
El respaldo al proyecto también incluye un argumento ambiental. Las entidades industriales del Norte Grande señalaron que el uso de combustibles renovables y de baja intensidad de carbono puede contribuir a reducir el impacto ambiental asociado al consumo energético.
Desde esa perspectiva, consideraron que una política de promoción de los biocombustibles debería formar parte de una estrategia energética de largo plazo que combine producción, agregado de valor y objetivos de sustentabilidad.
El comunicado también sostiene que el desarrollo de este mercado puede beneficiar a los consumidores a través de combustibles que, según la posición de las entidades, resulten competitivos.
Qué dijeron sobre el proyecto de biocombustibles
UNINOR destacó además que la iniciativa actualmente en tratamiento parlamentario incorpora elementos vinculados con la competencia y la apertura económica dentro del mercado energético.
Las entidades señalaron que el proyecto contempla la posibilidad de desarrollar políticas provinciales específicas y plantearon que esos mecanismos podrían permitir una mayor participación de las economías regionales en la producción energética.
"El proyecto en tratamiento parlamentario genera competencia, apertura económica, posibilidad de políticas provinciales específicas y eficiencia en los mercados energéticos", expresaron.
El proyecto S-809-26 ya cuenta con dictamen de las comisiones de Energía y Minería y de Presupuesto y Hacienda del Senado. El pedido de los industriales del Norte Grande apunta ahora a que los senadores nacionales de las provincias de la región acompañen su aprobación en el recinto.
"Solicitamos y confiamos en su apoyo para su aprobación en el Senado", concluyeron las entidades en el documento difundido este 15 de septiembre.