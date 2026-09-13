Los vehículos eléctricos multiplicarán por 11 la demanda de energía para movilidad hacia 2031

La expansión de los autos electrificados tendrá un impacto cada vez mayor sobre la demanda de electricidad en Argentina. El consumo energético destinado a la movilidad pasará de unos 29 GWh anuales en 2026 a 322,2 GWh en 2031, lo que representa un incremento de 11,3 veces en cinco años, según el último informe sobre la estimación del consumo energético de la plaza automotriz a 2031, de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).