Presupuesto 2027: cuántos fondos hay para las universidades, el acueducto de Vipos y la autopista de Termas

Dentro de las pautas macroeconómicas, el Palacio de Hacienda anticipa una recuperación de la actividad económica del 4% y un proceso de desaceleración de los precios que ubicaría la inflación en un 18% interanual. A su vez, las planillas oficiales estiman una suba en el salario promedio formal del 25,4%, porcentaje que se ubica por encima del índice inflacionario previsto. En el plano cambiario, la proyección oficial establece un valor de $1.847,60 por dólar para fines de 2027. Desde el Ministerio de Economía remarcaron que ese monto responde a un cálculo derivado de ajustar la cotización actual según la inflación esperada y no a una meta cambiaria rígida.