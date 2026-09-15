Política Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides” Se trata de una causa complementaria a otra por desobediencia a la orden de no seguir talando, construyendo y vendiendo lotes dentro del Parque Sierra de San Javier de la UNT. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL EL BARRIO IRREGULAR EN EL PARQUE DE LA UNT. Vista aérea registrada que muestra el crecimiento del emprendimiento “Las Pirámides”. Por Roberto Delgado Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSan JavierUniversidad Nacional de TucumánParque Sierra de San JavierAgustín Chit Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Mohamed y Madkur abrieron una nueva etapa en la UNT: cuáles serán los ejes de la gestión Excel, community manager y oratoria: los nuevos cursos cortos de la Facultad de Derecho de la UNT El gabinete de Mohamed en la UNT es casi un espejo del de Pagani Consejo Superior de la UNT: Mohamed pidió diálogo y anticipó cambios en su gabinete "No sabía que el señor Alfaro se dedicaba a la astrología" Lo más popular La mora en los créditos a las familias alcanzó el 18% en julio y suma 21 meses de suba continua La urgencia le gana al proyecto: San Martín necesita pensar en construir ¿Por qué nos preguntamos si la inteligencia artificial podrá matarnos? Cartas de lectores: una tucumana en el FMI Cartas de lectores: Paseo Alberdi Ranking notas premium La conversación y el ruido “Gracias por ponerle el cuerpo”: el Norte Rock unió generaciones en una jornada lluviosa Ciro y Los Persas sorprendió en el Norte Rock con un homenaje a la Selección y a las Islas Malvinas De un tributo a Los Piojos a conocer a Ciro: la historia de dos tucumanos que vivieron una particular previa al Norte Rock El Plan de la Mariposa hizo del Norte Rock una fiesta bajo la lluvia: euforia y conexión con el público