Apoyo de Jaldo a Montaldo, una "reelección habilitada" y críticas por una camiseta porteña

14 Septiembre 2026 Seguir en
Resumen para apurados
- Jaldo respaldó a Montaldo en Tucumán en un clima de disputas políticas que incluyó críticas a Chahla por usar una camiseta de River, con miras al escenario electoral.
- El oficialismo tucumano debate la habilitación de reelecciones y cruces opositores a meses de los comicios provinciales, en medio de tensiones internas y gestos públicos.
- Estos movimientos y controversias anticipan un reordenamiento de alianzas y candidaturas clave dentro del peronismo local de cara a los próximos desafíos electorales.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium