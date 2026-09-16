Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera
El municipio mantiene agentes desde la madrugada hasta la noche, realiza controles, proyecta reparar y poner nuevos semáforos con dispositivos inteligentes. Pero advierte que la solución de fondo excede sus facultades. Se necesita una nueva vía de movilidad.
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