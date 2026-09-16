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Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

El municipio mantiene agentes desde la madrugada hasta la noche, realiza controles, proyecta reparar y poner nuevos semáforos con dispositivos inteligentes. Pero advierte que la solución de fondo excede sus facultades. Se necesita una nueva vía de movilidad.

PELIGRO. En las horas pico cruzar por el Camino del Perú es un riesgo.
PELIGRO. En las horas pico cruzar por el Camino del Perú es un riesgo. La Gaceta / Fotos de Analía Jaramillo
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 5 Hs

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