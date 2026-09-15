El Gobierno nacional presentó el Presupuesto 2027: qué espera para el dólar, la inflación y el PBI

Resumen para apurados
- El Gobierno presentó este martes en Casa Rosada el Presupuesto 2027 para fijar sus metas de gasto, estimando una inflación de 18% y un dólar a $1.847,60.
- El ministro Luis Caputo expuso las pautas ante la mesa política, proyectando un crecimiento del PBI del 4%, superávit comercial y una suba salarial del 25,4%.
- El proyecto se debatirá en el Congreso, donde se analizará si las metas oficiales resultan viables frente a las previsiones de analistas y del mercado.
El Gobierno nacional presentó este martes las principales variables macroeconómicas contempladas en el proyecto de Presupuesto 2027. Según las estimaciones oficiales, el oficialismo espera que la inflación cierre en 18% en 2027 y que el dólar oficial llegue a $1.847,60 en diciembre de ese año. Además, la administración proyecta un crecimiento de la economía del 4%.
La información se dio a conocer durante la reunión de la mesa política que se realizó en la Casa Rosada. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los principales indicadores contemplados para 2027 e incluyó, además, una suba del salario promedio del 25,4%.
El escenario oficial también contempla exportaciones por más de U$S130.000 millones y un balance comercial de bienes y servicios favorable superior a los U$S15.000 millones.
Las principales proyecciones del Presupuesto 2027
La inflación será uno de los principales indicadores del proyecto. El Gobierno calcula que los precios subirán 18% hacia fines de 2027. Esta estimación también interviene en el cálculo de los recursos y de las partidas de gasto previstas para el próximo ejercicio.
En materia cambiaria, el proyecto contempla un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de 2027. La proyección constituye una de las referencias para calcular la evolución de los ingresos vinculados al comercio exterior y el impacto de las obligaciones del Estado denominadas en moneda extranjera.
El escenario oficial incluye, además, una previsión de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% para el año próximo.
Qué contempla el Presupuesto 2027
El proyecto de Presupuesto establece las pautas para la administración de los recursos públicos durante 2027 y fija las estimaciones de ingresos y gastos del Estado nacional.
Además de las variables macroeconómicas, el documento incluye las previsiones de recaudación, el resultado fiscal, el gasto público y las distintas partidas destinadas a las áreas de la administración nacional.
La presentación del proyecto permitirá conocer cuáles serán las prioridades de gasto de la administración de Milei y qué partidas tendrán mayores incrementos o reducciones.
La discusión se desarrollará en el Congreso y tendrá entre sus ejes principales las proyecciones oficiales, en particular, si los supuestos de inflación, dólar y crecimiento resultan consistentes con las expectativas del mercado y con las estimaciones de los analistas privados.