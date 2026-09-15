El Gobierno nacional presentó el Presupuesto 2027: qué espera para el dólar, la inflación y el PBI

El Gobierno nacional presentó este martes las principales variables macroeconómicas contempladas en el proyecto de Presupuesto 2027. Según las estimaciones oficiales, el oficialismo espera que la inflación cierre en 18% en 2027 y que el dólar oficial llegue a $1.847,60 en diciembre de ese año. Además, la administración proyecta un crecimiento de la economía del 4%.