Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta una inflación del 18%, un crecimiento del 4% y un dólar a $1.847 para fin de año

Reforma política y Malvinas, en la agenda legislativa

Además del Presupuesto, la mesa política repasó otros proyectos que el Gobierno pretende impulsar durante el período legislativo. Uno de los principales puntos fue la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, anunciada por Milei durante la cadena nacional en la que se refirió a la cuestión Malvinas. Bullrich confirmó que la iniciativa será enviada esta semana a Diputados.