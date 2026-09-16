Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta una inflación del 18%, un crecimiento del 4% y un dólar a $1.847 para fin de año

Resumen para apurados
- El ministro Luis Caputo presentó en Buenos Aires el Presupuesto 2027 ante el oficialismo para proyectar 18% de inflación, 4% de crecimiento y un dólar a $1.847.
- El plan prevé sostener el superávit fiscal y comercial, constituyendo el segundo proyecto presupuestario propio que impulsa la gestión de Milei tras administrar con prórrogas.
- El debate comenzará en Diputados en octubre, donde el Gobierno deberá negociar obras con mandatarios provinciales y bancadas aliadas para asegurar la sanción de la ley.
El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó ante la mesa política del Gobierno los principales indicadores que contempla el proyecto de Presupuesto 2027. Según las primeras estimaciones oficiales, el Ejecutivo prevé una inflación anual del 18%, un crecimiento de la economía del 4% y un tipo de cambio de $1.847,60 por dólar para diciembre del próximo año.
Durante el encuentro también se analizó la estrategia legislativa del oficialismo para las próximas semanas. Entre los proyectos que forman parte de la agenda se encuentra la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que, según anticipó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ingresará esta semana a la Cámara de Diputados.
Las principales proyecciones del Presupuesto 2027
Según explicó Caputo, el proyecto fue elaborado sobre los principales lineamientos económicos del Gobierno de Javier Milei: resultado fiscal positivo y superávit en la línea financiera. El Ejecutivo sostiene que, de cumplirse las proyecciones, 2027 marcaría el cuarto año consecutivo con superávit financiero sin que la Argentina se encuentre en default.
El proyecto contempla, además, exportaciones por más de U$S130.000 millones y un saldo favorable de la balanza comercial de bienes y servicios superior a U$S15.000 millones.
El Presupuesto 2027 ingresará a la Cámara de Diputados y será el segundo proyecto presupuestario propio que la administración de Milei buscará aprobar desde su llegada al Gobierno. A diferencia de años anteriores, esta vez no está prevista una presentación especial del Presidente ni una cadena nacional para anunciar la iniciativa.
El Gobierno busca votos para aprobar el Presupuesto
La discusión parlamentaria será uno de los principales desafíos políticos de la Casa Rosada durante las próximas semanas. El oficialismo deberá construir acuerdos con bloques aliados, legisladores provinciales y gobernadores para garantizar el respaldo al proyecto tanto en las comisiones como posteriormente en el recinto.
En ese marco, el Gobierno mantiene conversaciones con mandatarios provinciales y representantes de distintos espacios políticos. Entre los elementos que forman parte de la negociación aparecen obras reclamadas por las provincias, una herramienta que la Casa Rosada busca utilizar para acercar posiciones antes del debate parlamentario.
La exposición técnica del Presupuesto en comisión estará a cargo de funcionarios del Ministerio de Economía. Entre los nombres previstos aparece Carlos Guberman. Por el momento, no está contemplada la participación de Caputo en esa instancia.
Reforma política y Malvinas, en la agenda legislativa
Además del Presupuesto, la mesa política repasó otros proyectos que el Gobierno pretende impulsar durante el período legislativo. Uno de los principales puntos fue la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, anunciada por Milei durante la cadena nacional en la que se refirió a la cuestión Malvinas. Bullrich confirmó que la iniciativa será enviada esta semana a Diputados.
También se analizó el comienzo del debate en comisión de la reforma política, aunque no trascendieron detalles sobre el contenido de la reunión. Uno de los puntos de mayor interés es el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuya modificación forma parte de la agenda oficial de cara al próximo proceso electoral.
La discusión sobre las primarias también atraviesa al Senado, donde el oficialismo incorporó al debate iniciativas vinculadas con Ficha Limpia y proyectos que plantean convertir las PASO en optativas, impulsados por sectores aliados, entre ellos el PRO y distintas fuerzas provinciales.
Cuándo comenzará el debate del Presupuesto en Diputados
Con el proyecto a punto de ingresar a Diputados, el Gobierno ya comenzó a definir el cronograma para su tratamiento parlamentario. La intención es iniciar el debate en comisiones durante la primera semana de octubre. En ese esquema, el miércoles 7 de octubre aparece como la fecha prevista para la primera reunión.
El primer funcionario invitado sería el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien asumió el cargo en marzo, luego de desempeñarse en el Banco Central de la República Argentina.
La administración de Milei buscará así avanzar con la aprobación de su segundo Presupuesto propio. Durante los dos primeros años de gestión, el Gobierno administró con presupuestos prorrogados, hasta que logró aprobar la ley correspondiente al ejercicio vigente en diciembre del año pasado, durante el período de sesiones extraordinarias.