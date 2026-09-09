Política

Diputados aprobó el tratamiento de la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar: cuándo se debatirán

La oposición logró imponer el cronograma de tratamiento, mientras que el oficialismo terminó acompañando las votaciones.

DIPUTADOS. El oficialismo no pudo frenar la iniciativa.
DIPUTADOS. El oficialismo no pudo frenar la iniciativa.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Diputados aprobó este miércoles en el Congreso emplazar a comisiones el tratamiento de la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar, impulsado por la oposición.
  • La oposición garantizó el quórum ante la falta de avances previos y el oficialismo terminó apoyando los cronogramas de debate, aunque adelantó que propondrá proyectos propios.
  • Las comisiones dictaminarán a fines de septiembre, lo que definirá la prórroga de la emergencia asistencial hasta 2027 y posibles alivios frente a las deudas familiares.
Resumen generado con IA

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles los emplazamientos a comisiones para avanzar con los proyectos sobre la prórroga de la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar. La oposición logró imponer el cronograma de tratamiento, mientras que el oficialismo terminó acompañando las votaciones.

La iniciativa vinculada a la emergencia en discapacidad obtuvo 249 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones. Las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda se reunirán los miércoles 16 y 23 de septiembre a las 12. La segunda reunión será la prevista para emitir dictamen.

En tanto, el proyecto sobre endeudamiento familiar también consiguió 249 votos a favor, aunque registró un voto negativo, correspondiente al diputado santacruceño José Luis Garrido. En este caso, se unificaron los giros y se excluyó a la Comisión de Presupuesto, una decisión que fue celebrada por La Libertad Avanza porque, según plantearon, los dictámenes no podrán implicar gastos.

Cuándo se tratará la emergencia en discapacidad

El cronograma establece que las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda se reunirán el miércoles 16 de septiembre y nuevamente el miércoles 23. La segunda fecha será la destinada a emitir dictamen.

El proyecto propone prorrogar por un año la emergencia en discapacidad, que vence a fin de 2026. El diputado de Unión por la Patria Juan Marino sostuvo que la situación se agravó y cuestionó el funcionamiento de las pensiones no contributivas y las deudas con prestadores.

Durante el debate, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, sostuvo que la Comisión de Discapacidad ya está trabajando y defendió el cronograma acordado. Desde el oficialismo, además, anticiparon que buscarán presentar una iniciativa alternativa y afirmaron que la emergencia se encuentra cumplida.El presidente del PRO, Cristian Ritondo, reclamó a su vez que se establezca un cronograma de pago para los prestadores de discapacidad que mantienen deudas pendientes.

Endeudamiento familiar: cuándo habrá dictamen

Para el caso del endeudamiento familiar, las reuniones informativas de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor fueron fijadas para los martes 15 y 22 de septiembre. El martes 29 será la fecha prevista para emitir dictamen, con los plenarios convocados para las 14.

El tema reúne más de medio centenar de proyectos. El diputado Germán Martínez aseguró que millones de argentinos atraviesan situaciones de endeudamiento y sostuvo que muchas familias recurren al crédito porque sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos.

Pablo Juliano, de Provincias Unidas, destacó el acuerdo alcanzado en el Congreso y pidió que sean contempladas todas las iniciativas presentadas sobre endeudamiento familiar, más allá de los proyectos incluidos inicialmente en el temario.

Cómo fue la votación en Diputados

El quórum se alcanzó a las 12.07, con 135 diputados presentes. La oposición reunió a distintos bloques para garantizar el inicio de la sesión y avanzar con los emplazamientos a las comisiones.

Aunque el oficialismo había resistido inicialmente el avance de ambos temas, finalmente sus diputados acompañaron las votaciones. La oposición había expresado previamente su desconfianza respecto de la posibilidad de que las comisiones avanzaran efectivamente con los proyectos y reclamó fechas concretas para garantizar los dictámenes.

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