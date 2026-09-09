Diputados aprobó el tratamiento de la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar: cuándo se debatirán

Durante el debate, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, sostuvo que la Comisión de Discapacidad ya está trabajando y defendió el cronograma acordado. Desde el oficialismo, además, anticiparon que buscarán presentar una iniciativa alternativa y afirmaron que la emergencia se encuentra cumplida.El presidente del PRO, Cristian Ritondo, reclamó a su vez que se establezca un cronograma de pago para los prestadores de discapacidad que mantienen deudas pendientes.