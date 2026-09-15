Opinión›› EL ESCENARIO Musk, Harari, la IA y el mundo que viene En las últimas semanas “The Economist” entrevistó al hombre más decisivo en el diseño del futuro humano y al pensador más influyente de la actualidad. Uno apuesta a una utopía. El otro vaticina una distopía. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL ¿La humanidad enfrentará un “momento HAL”? Con distintos grados de probabilidad, Musk y Harari lo creen posible. Por Daniel Dessein Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Estados Unidos de AméricaChinaXi JinpingDonald TrumpInteligencia ArtificialElon Musk Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Gigantes de la IA acuerdan frenar su desarrollo Lo más popular La mora en los créditos a las familias alcanzó el 18% en julio y suma 21 meses de suba continua La urgencia le gana al proyecto: San Martín necesita pensar en construir ¿Por qué nos preguntamos si la inteligencia artificial podrá matarnos? Cartas de lectores: una tucumana en el FMI Cartas de lectores: Paseo Alberdi Ranking notas premium La conversación y el ruido “Gracias por ponerle el cuerpo”: el Norte Rock unió generaciones en una jornada lluviosa Ciro y Los Persas sorprendió en el Norte Rock con un homenaje a la Selección y a las Islas Malvinas De un tributo a Los Piojos a conocer a Ciro: la historia de dos tucumanos que vivieron una particular previa al Norte Rock El Plan de la Mariposa hizo del Norte Rock una fiesta bajo la lluvia: euforia y conexión con el público