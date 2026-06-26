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Financiamiento universitario: Adiunt pide iniciar un plan de lucha hasta que el Gobierno cumpla con la ley

Tras el aval de la Corte Suprema de Justicia, Anahí Rodríguez, secretaria general de Adiunt en una entrevista con LG Play, advirtió sobre la postura del Gobierno.

FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO. Los universitarios esperan el cumplimiento de la ley.
FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO. Los universitarios esperan el cumplimiento de la ley.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema argentina dejó firme ayer la cautelar que obliga al Gobierno de Milei a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, tras rechazar un recurso oficial.
  • El máximo tribunal desestimó la apelación oficial por falta de sentencia definitiva, validando la suba salarial y de programas que el Ejecutivo buscaba obviar con otros pactos.
  • Tras el fallo, el gremio Adiunt convocó a un plan de lucha nacional para presionar al Gobierno y asegurar el cumplimiento efectivo de la ley sin que se dilate el conflicto.
Resumen generado con IA

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dejó firme la cautelar que obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. El máximo tribunal rechazó un recurso del gobierno de Javier Milei y confirmó la vigencia de la medida que ordena la actualización salarial y la recomposición de programas universitarios.

"Ha caído la maniobra del Gobierno", afirmó Anahí Rodríguez, secretaria general de Adiunt en una entrevista con LG Play. "El acuerdo salarial era una maniobra del gobierno para no aplicar la ley de financiamiento universitario. Ayer la Corte, finalmente, se ha expedido de que el gobierno tiene que cumplir los dos fallos que hizo la Justicia", remarcó.

"El Gobierno no tiene instancias judiciales en Argentina. Nosotros veníamos diciendo que era una manibra y ahora queda claramente marcada. Pero el gobierno no va a cumplir así de fácil. Ahora hay que presionar para que se cumpla con lo que está marcado por ley y no quiera hacer pasar el acuerdo que firmó con las federaciones como parte del cumplimiento de la ley", advirtió.

El alto tribunal dejó firme ayer la medida cautelar que ordena al Estado Nacional aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario, al rechazar un recurso del gobierno de Javier Milei por ausencia de sentencia definitiva.

De esta manera, se mantiene vigente en esta etapa la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles dispuestas en la causa.

El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó la presentación del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y confirmó lo resuelto en instancias anteriores, sin ingresar en el fondo del planteo. En los hechos, la resolución no implica efectos económicos inmediatos, dado que parte de los aumentos ya había sido acordada previamente entre las partes.

"Sabemos que es un gobierno que busca cambiar las cosas. Por eso pedimos que la Conadu convoque a una suerte de congreso para decidir qué hacemos en las universidades para que efectivamente ahora y no esperar a que el tema se enfrie, se dilate, y hacer un plan de lucha hasta que el gobierno cumpla la ley", remarcó.

Mirá la entrevista completa en LG Play.

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