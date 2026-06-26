Financiamiento universitario: Adiunt pide iniciar un plan de lucha hasta que el Gobierno cumpla con la ley

"El Gobierno no tiene instancias judiciales en Argentina. Nosotros veníamos diciendo que era una manibra y ahora queda claramente marcada. Pero el gobierno no va a cumplir así de fácil. Ahora hay que presionar para que se cumpla con lo que está marcado por ley y no quiera hacer pasar el acuerdo que firmó con las federaciones como parte del cumplimiento de la ley", advirtió.