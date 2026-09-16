"Vicky" Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

Cuando el entrenador decide que una jugadora no estará en la cancha, aparecen emociones que no se resuelven apelando únicamente al espíritu colectivo. Sauze lo admite: “Te enojás con el entrenador que toma la decisión, con vos misma o con la situación”, reconoció. Su aprendizaje no consistió en evitar esas reacciones, sino en aceptar que también forman parte de la experiencia. “El primer paso es la aceptación: sentir la emoción, respirar, bajar un cambio y estar tranquila de que diste todo lo que estaba a tu alcance. A veces los egos son grandes, pero entender el juego de esa manera hace la diferencia en un equipo”.