Presupuesto 2027: qué dice el proyecto sobre la inflación, el dólar y otras variables clave para la economía

En materia de actividad económica, el proyecto calcula que el Producto Bruto Interno crecerá 4% durante 2027. La estimación oficial supera las expectativas de las consultoras relevadas por el Banco Central, que proyectan una expansión de 2,9%. La diferencia es de 1,1 puntos porcentuales y refleja distintas perspectivas sobre la recuperación de la economía. El escenario planteado por el Gobierno depende, entre otros factores, de una mejora en sectores que todavía muestran dificultades, como la construcción, la industria y el comercio.