Presupuesto 2027: qué dice el proyecto sobre la inflación, el dólar y otras variables clave para la economía

Resumen para apurados
- El Gobierno de Javier Milei presentó en Casa Rosada las metas del Presupuesto 2027 para enviar al Congreso, proyectando un crecimiento del 4% y una inflación del 18%.
- Coordinado por Luis Caputo, el plan busca sostener cuatro años de superávit financiero y prevé un dólar a $1.847,6 junto con un récord histórico de exportaciones.
- El proyecto comenzará a debatirse en octubre en el Congreso, donde se anticipan cruces debido a que el mercado proyecta menor expansión y mayor inflación que el Ejecutivo.
El Gobierno de Javier Milei presentó las principales proyecciones del Presupuesto 2027, que será enviado al Congreso con estimaciones sobre crecimiento, inflación, dólar, consumo, inversión y comercio exterior. Los detalles fueron difundidos luego de una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, encabezada por Karina Milei y con la participación de los principales funcionarios del Poder Ejecutivo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, planteó que el proyecto extenderá una de las premisas centrales del programa oficial: el mantenimiento del superávit financiero. Según las previsiones oficiales, la Argentina tendría en 2027 un resultado financiero positivo por cuarto año consecutivo. Caputo destacó que, de concretarse, sería la primera vez que un gobierno argentino logra esa continuidad sin encontrarse en situación de default.
En materia de actividad económica, el proyecto calcula que el Producto Bruto Interno crecerá 4% durante 2027. La estimación oficial supera las expectativas de las consultoras relevadas por el Banco Central, que proyectan una expansión de 2,9%. La diferencia es de 1,1 puntos porcentuales y refleja distintas perspectivas sobre la recuperación de la economía. El escenario planteado por el Gobierno depende, entre otros factores, de una mejora en sectores que todavía muestran dificultades, como la construcción, la industria y el comercio.
La inflación constituye otro de los principales supuestos. El equipo económico proyecta una variación promedio anual de 21,1% y una inflación de 18% entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027. Esta última estimación queda por debajo de la expectativa de los analistas consultados por el Banco Central, que calcularon una inflación interanual de 20,5% para diciembre de 2027.
El tipo de cambio también fue incorporado al escenario presupuestario. El Gobierno estima un dólar mayorista promedio de $1.728 durante 2027 y de $1.847,6 para diciembre. Desde el oficialismo aclararon que esos valores no constituyen una predicción de la cotización futura, sino una referencia calculada a partir de la inflación proyectada y del valor vigente del dólar.
Las consultoras relevadas por el Banco Central, en cambio, proyectaron un dólar mayorista de $2.015,7 para diciembre de 2027 y un promedio cercano a $1.838,4. De esta manera, existe una diferencia de $168,1 entre ambas estimaciones para el cierre del año. La brecha refleja supuestos distintos sobre la evolución de los precios y del mercado cambiario.
El comercio exterior aparece como otro de los pilares del proyecto. El Gobierno calcula exportaciones por U$S133.984 millones durante 2027, una cifra que, si se concreta, representaría un récord histórico. Las importaciones alcanzarían U$S118.424 millones. De esa manera, el escenario oficial contempla un saldo favorable de U$S15.560 millones en la balanza de bienes y servicios.
En paralelo, las proyecciones contemplan un crecimiento de 3,4% del consumo privado, mientras que el consumo público aumentaría 0,6%. La inversión, en tanto, mostraría una expansión de 9,2%. El Gobierno busca así proyectar una recuperación basada no solamente en el gasto de los hogares, sino también en una mayor formación de capital y actividad productiva.
La continuidad del superávit fiscal constituye el principal componente del esquema económico. Caputo sostuvo que la Argentina podría encadenar cuatro años consecutivos de resultado financiero positivo, una situación que el Gobierno considera una señal de consolidación de su programa. El objetivo es mantener el equilibrio entre ingresos y gastos y evitar que el déficit vuelva a ocupar un lugar central en las cuentas públicas.
El contraste con las expectativas privadas se observa también en el resultado fiscal. Los analistas consultados por el Banco Central estimaron que el resultado primario del Sector Público Nacional No Financiero alcanzará $18,47 billones en 2027. El proyecto oficial, por su parte, mantiene la meta de superávit financiero.
La iniciativa fue definida luego de una reunión de la mesa política en Casa Rosada, de la que participaron Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich, Eduardo Menem, Ignacio Devitt, Santiago Caputo y Fabián Fernández. El encuentro permitió coordinar la presentación del proyecto y los principales lineamientos políticos para el debate parlamentario.
El envío al Congreso abrirá ahora una etapa de discusión sobre las previsiones y metas planteadas. Los legisladores deberán analizar los supuestos macroeconómicos, las proyecciones fiscales y las prioridades establecidas.
El antecedente inmediato introduce, además, un elemento de comparación. Para 2026, el Gobierno había proyectado una inflación cercana al 10%, mientras que el incremento acumulado terminaría siendo significativamente mayor. Ese desvío constituye un antecedente relevante al momento de evaluar las nuevas estimaciones.
Datos relevantes
- 4% de crecimiento del PBI
El Gobierno proyecta una expansión económica durante el próximo año
- 18% de inflación
La estimación oficial prevé una fuerte desaceleración de los precios
- $1.847,6 por dólar
Es el valor mayorista proyectado para diciembre de 2027
- U$S 133.984 millones en exportaciones
El Gobierno espera alcanzar un récord histórico de ventas externas