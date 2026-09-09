Emergencia en discapacidad: cuánto cobra un acompañante terapéutico en septiembre de 2026

La oposición buscará avanzar este miércoles con la prórroga de la emergencia en discapacidad, que actualmente está vigente hasta fines de 2026. El Foro Permanente de la Discapacidad reclama que la medida se extienda hasta el 31 de diciembre de 2027, en medio de cuestionamientos por el atraso de los aranceles que reciben prestadores y trabajadores del sector.