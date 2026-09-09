Emergencia en discapacidad: cuánto cobra un acompañante terapéutico en septiembre de 2026
La Cámara de Diputados debate la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad, mientras los prestadores reclaman una actualización de los valores del nomenclador. Cuánto se toma como referencia para los acompañantes terapéuticos.
Resumen para apurados
- Diputados debate este miércoles la prórroga de la emergencia en discapacidad en el país ante el atraso arancelario de los prestadores y acompañantes terapéuticos.
- Pese a una suba del 2,1% fijada por la Resolución 2775/2026, el sector denuncia un desfasaje superior al 40% y reclama fondos compensatorios adeudados desde febrero.
- El Foro de Discapacidad busca extender la emergencia hasta diciembre de 2027 para garantizar pensiones no contributivas y asegurar la continuidad de las prestaciones.
La oposición buscará avanzar este miércoles con la prórroga de la emergencia en discapacidad, que actualmente está vigente hasta fines de 2026. El Foro Permanente de la Discapacidad reclama que la medida se extienda hasta el 31 de diciembre de 2027, en medio de cuestionamientos por el atraso de los aranceles que reciben prestadores y trabajadores del sector.
La última actualización del nomenclador fue establecida mediante la Resolución 2775/2026, publicada el 24 de agosto, que dispuso un aumento del 2,1% en los valores de las prestaciones básicas. El porcentaje correspondió a la variación del IPC de julio.
Cuánto cobra un acompañante terapéutico en septiembre de 2026
El nomenclador oficial no establece una categoría específica para los acompañantes terapéuticos. Sin embargo, el valor utilizado como referencia para esta prestación es el correspondiente al Módulo Maestro de apoyo.
Según la última escala difundida por la Administración Nacional, ese módulo tiene un valor de $489.559,25.
La misma referencia se utiliza, en la práctica, para los acompañantes de inclusión escolar (AIE) y los acompañantes personales no docentes (APND).
Además, la prestación de apoyo por hora quedó establecida en $20.550 después de la última actualización del nomenclador.
Emergencia en discapacidad: cuánto aumentó el nomenclador
La actualización más reciente del nomenclador de prestaciones básicas fue del 2,1%. El incremento se aplicó luego de la publicación de la Resolución 2775/2026 y siguió el mecanismo de actualización vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Desde el sector de discapacidad, sin embargo, cuestionan que los valores oficiales continúan por debajo de los costos que enfrentan prestadores, instituciones y trabajadores.
El Foro Permanente de la Discapacidad sostiene que los valores del nomenclador acumulan un desfasaje superior al 40% y reclama medidas para garantizar la continuidad de las prestaciones.
Reclaman extender la emergencia en discapacidad hasta 2027
La emergencia nacional en discapacidad permanece vigente hasta fin de año. El Foro Permanente de la Discapacidad reclama que la prórroga se extienda hasta el 31 de diciembre de 2027.
Entre los puntos que plantea la normativa se encuentran el financiamiento de las pensiones no contributivas por discapacidad, el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad.
Los prestadores también reclaman el pago de las compensaciones de emergencia. Según el planteo del sector, el fondo compensatorio oficializado en febrero de 2026 todavía no habría sido abonado.