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Las lluvias dejaron registros diarios de hasta 31 milímetros en Tucumán durante el fin de semana

Las precipitaciones se concentraron principalmente entre el viernes 11 y el sábado 12, aunque algunas localidades registraron lluvias importantes el domingo, según datos de la Eeaoc.

Tucumanos participaron de un evento musical mientras la lluvia se hizo presente. DIEGO ARÁOZ / LA GACETA
Tucumanos participaron de un evento musical mientras la lluvia se hizo presente. DIEGO ARÁOZ / LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las lluvias del fin de semana dejaron hasta 31 mm en Tucumán, según reportó la Estación Obispo Colombres, con picos en Lules y Famaillá.
  • El temporal concentrado entre el viernes y domingo permitió superar la media histórica de precipitaciones para septiembre en localidades como Bella Vista.
  • El aporte hídrico favorece al sector agroindustrial tucumano, aunque persistieron fuertes disparidades climáticas sin lluvias en los Valles Calchaquíes.
Resumen generado con IA

Las lluvias durante el fin de semana dejaron registros de hasta 31 milímetros en distintos puntos de Tucumán, de acuerdo con los datos de la red agrometeorológica de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), relevados hasta el domingo 13 de septiembre.

El mayor nivel diario correspondió al sector de Mercedes, en Lules, donde se midieron 31 milímetros durante el domingo 13. En Fronterita, Famaillá, se registraron 26 milímetros en la misma jornada. También hubo registros destacados en Bella Vista, con 20 milímetros el sábado y otros 20 milímetros el domingo, y en Mercedes, en Cruz Alta, con 20 milímetros el sábado.

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Las precipitaciones del sábado fueron particularmente importantes en distintos puntos de la provincia. Timbó Nuevo, en Burruyacú, acumuló 21,6 milímetros, mientras que Santa Isabel, también en Burruyacú, registró 19 milímetros. En General Paz, Cruz Alta, se midieron 20 milímetros, al igual que en San Luis-Lote 12/14 y Mercedes, ambas localidades del mismo departamento.

En tanto, La Reducción, en Lules, recibió 19 milímetros el sábado, mientras que Caspinchango, en Monteros, registró 18,5 milímetros en una de las estaciones relevadas. San Rafael, también en Lules, acumuló 17,8 milímetros.

Los acumulados de septiembre

Con las precipitaciones del fin de semana, varios puntos superaron los registros promedio de lluvias para septiembre consignados en el informe.

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Bella Vista, en Leales, acumuló 41 milímetros en lo que va de septiembre, frente a un promedio de 17,7 milímetros. En Mercedes, Lules, el acumulado mensual llegó a 31 milímetros, mientras que en Fronterita, Famaillá, alcanzó los 30 milímetros, frente a un promedio de 28,2.

También se destacan Alpachiri, en Chicligasta, con 27,8 milímetros acumulados en septiembre; Timbó Nuevo, en Burruyacú, con 27,5 milímetros; Santa Isabel, con 27,3; General Paz, con 27; San Luis-Lote 12/14, con 26; y Monte Grande 2, en Famaillá, con 26 milímetros.

Otros registros mensuales fueron de 24,8 milímetros en una de las estaciones de Caspinchango; 24,2 en otra estación de esa localidad; 23,5 en San Rafael; 22 en Banda del Río Salí y Maravilla-Lote 11/15; 21 en La Reducción; y 18,6 en El Rodeo 1.

El informe también muestra importantes diferencias entre localidades. Mientras algunas estaciones acumularon más de 20 milímetros durante septiembre, en otras los registros fueron considerablemente menores. Colalao del Valle y La Cruz, por ejemplo, no registraron precipitaciones durante los tres días relevados ni acumulados en septiembre.

Los datos corresponden a la información agrometeorológica disponible en la página de la Sección Agrometeorología de la Eeaoc.

Informe de precipitaciones.

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