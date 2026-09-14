Las lluvias dejaron registros diarios de hasta 31 milímetros en Tucumán durante el fin de semana

El mayor nivel diario correspondió al sector de Mercedes, en Lules, donde se midieron 31 milímetros durante el domingo 13. En Fronterita, Famaillá, se registraron 26 milímetros en la misma jornada. También hubo registros destacados en Bella Vista, con 20 milímetros el sábado y otros 20 milímetros el domingo, y en Mercedes, en Cruz Alta, con 20 milímetros el sábado.