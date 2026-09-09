Ruta 9: una nueva concesionaria debuta con peaje digital y mantenimiento, pero la autovía a Las Termas queda fuera de juego

Resumen para apurados
- La firma Aunoa asumió la concesión de la Ruta 9 en el norte argentino para aplicar peaje digital y mantenimiento básico, dejando fuera grandes obras.
- El nuevo esquema de concesión nacional incluye mejoras y tecnología de cobro, pero el pliego licitatorio no contempla la esperada autovía hacia Las Termas.
- Aunque agilizará el tránsito con tecnología, la falta de ampliación vial posterga una solución estructural para la seguridad y conectividad regional.
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