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Ruta 9: una nueva concesionaria debuta con peaje digital y mantenimiento, pero la autovía a Las Termas queda fuera de juego

La firma Aunoa inaugura un nuevo sistema de concesión nacional, con arreglos claves, pero el pliego no contempla obras de envergadura.

RUTA 9. El desembarco de un nuevo operador en las rutas del Norte llega con anuncios de modernización tecnológica.
RUTA 9. El desembarco de un nuevo operador en las rutas del Norte llega con anuncios de modernización tecnológica. ARCHIVO/LA GACETA
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • La firma Aunoa asumió la concesión de la Ruta 9 en el norte argentino para aplicar peaje digital y mantenimiento básico, dejando fuera grandes obras.
  • El nuevo esquema de concesión nacional incluye mejoras y tecnología de cobro, pero el pliego licitatorio no contempla la esperada autovía hacia Las Termas.
  • Aunque agilizará el tránsito con tecnología, la falta de ampliación vial posterga una solución estructural para la seguridad y conectividad regional.
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