El Niño se intensifica: qué provincias tendrán más lluvias y cuándo

El fenómeno de El Niño ya está presente en el Pacífico ecuatorial y podría alcanzar una intensidad muy fuerte durante lo que resta de 2026. Según la Organización Meteorológica Mundial, existe más de un 90% de probabilidad de que el evento mantenga una intensidad elevada, con una posible persistencia hasta febrero de 2027 y un pico hacia fines de este año.