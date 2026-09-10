La suba de las cuotas de los colegios impactó en la inflación tucumana

Resumen para apurados
- La inflación en Tucumán fue del 1,8% en agosto, impulsada por alzas en las cuotas de los colegios y en comunicación, según informó la Dirección de Estadística local.
- Educación lideró las subas con un 3%, llevando el acumulado anual al 21,1%, mientras que a nivel nacional el IPC promedió un 1,7% de acuerdo con las cifras del Indec.
- El organismo provincial difundirá las canastas básica y total, determinantes para medir el impacto directo de estas alzas en los índices de pobreza e indigencia locales.
La cuota de los colegios y los reajustes en el servicio de comunicación fueron los dos ítems que llevaron a que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrara en Tucumán una variación del 1,8% durante agosto. El registro es levemente superior al que midió, para el promedio del país, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La categoría que más aumentó durante el octavo mes del año fue “Educación” (3%) seguida por “Comunicación” (2,8%), indica el reporte difundido por la Dirección de Estadística de la Provincia. La variación acumulada del nivel general en 2026 es de 21,1%; puede observarse que la mayor variación del período corresponde a la categoría “Comunicación” (42,7%) seguida por “Educación” (36,6%), completa el diagnóstico del organismo que dirige Santiago Costa. A su vez, la variación interanual (comparada con agosto de 2025) del nivel general es de 33,9%. La mayor variación para este período se observa en la categoría “Transporte” (60,6%) seguida por “Comunicación” (51,2%).
El reporte señala, además, que los precios del rubro Alimentos y Bebidas no Alcohólicas se movieron en consonancia con la tasa general, mientras que "Prendas de vestir y calzados" evidenció una deflación del 0,1%. Este último fenómeno responde a la estrepitosa caída que registraron las ventas del comercio minorista ante la proliferación de otras modalidades, como el comercio electrónico o los showrooms.
A nivel nacional, el dato publicado por el Indec convalidó el optimismo del mercado que esperaba un descenso de la inflación desde el 2,1% de julio. La variación promedio en los precios fue de 1,7% durante agosto, en línea con lo esperado por el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central. Con esto, la inflación
acumulada durante 2026 es de 21,3%, mientras que en los últimos 12 meses la misma fue de 33,5%. Según un informe de IOL Inversiones, aún con presiones generadas en gastos relacionados a la vivienda y servicios públicos, la inflación
logró perforar nuevamente el 2% con Estacionales mostrando
deflación (-0,9%). El IPC núcleo, por su parte, avanzó 1,8% en el mes, al tiempo que Regulados evidenció aumentos de 2,2%.
La Dirección de Estadística de la Provincia, en tanto, difundirá mañana la evolución de las canastas básica alimentaria (marca el límite de ingresos para no caer en situación de indigencia) y total, que establece el margen para no ser considerado pobre.