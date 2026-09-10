La suba de las cuotas de los colegios impactó en la inflación tucumana

A nivel nacional, el dato publicado por el Indec convalidó el optimismo del mercado que esperaba un descenso de la inflación desde el 2,1% de julio. La variación promedio en los precios fue de 1,7% durante agosto, en línea con lo esperado por el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central. Con esto, la inflación

acumulada durante 2026 es de 21,3%, mientras que en los últimos 12 meses la misma fue de 33,5%. Según un informe de IOL Inversiones, aún con presiones generadas en gastos relacionados a la vivienda y servicios públicos, la inflación

logró perforar nuevamente el 2% con Estacionales mostrando

deflación (-0,9%). El IPC núcleo, por su parte, avanzó 1,8% en el mes, al tiempo que Regulados evidenció aumentos de 2,2%.