La lluvia no frenó la fiesta "blanca" en La Caldera del Parque

Las tribunas también marcaron territorio. La hinchada de Natación se instaló detrás del ingoal que da hacia avenida Gobernador del Campo. Allí se armó buena parte de la fiesta “blanca”: música, cantos y una multitud que desafió al agua durante toda la tarde con banderas de la “22”. Del otro lado, los hinchas de Lawn Tennis ocuparon principalmente el sector ubicado hacia la mitad de la cancha. La bandera “Los Borrachos del Ingoal” volvió a aparecer como una marca registrada del “Benjamín”. También hubo canciones y respuestas de una tribuna hacia la otra.