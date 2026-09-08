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Según Agricultura de la Nación, hubo un récord de exportaciones lácteas durante los siete meses del año

El período de enero a julio de 2026 registró un incremento, tanto en volumen como en valor, de los productos lácteos argentinos en los mercados externos.

Producción láctea. AGRICULTURA
Producción láctea. AGRICULTURA
Hace 7 Min

La Dirección Nacional de Lechería nacional informó que entre enero y julio de este año las exportaciones de productos lácteos alcanzaron los U$S987 millones y 1.835 millones de litros de leche. Este resultado significó un récord tanto en valor como en volumen para el periodo, de acuerdo a los registros históricos.

A su vez, las cifras marcan una suba interanual del orden del 18% en valor y 20% en litros equivalentes. En cuanto a los 1.835 millones de litros de leche exportados, representaron el 29% de la producción total para el período bajo análisis.

Por otra parte, el consumo interno marca un aumento del 4%, alcanzando un valor de 4.986 millones de litros equivalentes, según reportó el organismo que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Los productos destacados de este periodo para los mercados externos son leche en polvo entera, suero, mozzarella, quesos semiduros y manteca.

Los principales destinos de los lácteos argentinos en estos meses del año fueron, de acuerdo a los volúmenes exportados, Brasil, Argelia, Chile y China.

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