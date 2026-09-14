Ola de frío: ¿cuándo empieza el ascenso de la temperatura en Tucumán?

Además de Tucumán, otras provincias siguen afectadas por la ola de frío que se concentró en el centro del país durante los últimos días. El sudeste de La Rioja, noroeste de Córdoba, norte y oeste de San Luis y noreste de Mendoza forman un solo territorio bajo alerta, según el SAT. Hacia el sudoeste de Mendoza y el noroeste de Neuquén hay otra gran mancha que señala la alerta amarilla en el mapa. También el centro y la costa de Buenos Aires y las Islas Malvinas están bajo advertencia.