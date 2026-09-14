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Ola de frío: ¿cuándo empieza el ascenso de la temperatura en Tucumán?

La provincia atraviesa una mañana muy fría y con niebla, mientras se espera un marcado ascenso de la temperatura hacia el fin de semana.

Ola de frío: ¿cuándo empieza el ascenso de la temperatura en Tucumán?
Foto: Analía Jarmaillo - LA GACETA
Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alerta por frío extremo en Tucumán este lunes, aunque se prevé un paulatino ascenso de temperatura que alcanzará los 30 °C hacia el fin de semana.
  • La provincia inició la semana con 4 °C y niebla tras un fin de semana gélido. La ola polar afecta también a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y otras regiones del país.
  • El alivio térmico comenzará el martes y consolidará tardes primaverales desde el miércoles, alejando los riesgos para la salud asociados a las bajas temperaturas.
Resumen generado con IA

Todo el territorio tucumano se encuentra bajo alerta meteorológica por frío extremo. Así lo anunció el Sistema de Alerta Temprana este lunes por la mañana. Después de un fin de semana de gran descenso de la temperatura, se esperaba una recuperación para el inicio de la semana. Aunque habrá una diferencia entre lunes y martes, los indicadores térmicos mínimos seguirán siendo bajos.

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Además de Tucumán, otras provincias siguen afectadas por la ola de frío que se concentró en el centro del país durante los últimos días. El sudeste de La Rioja, noroeste de Córdoba, norte y oeste de San Luis y noreste de Mendoza forman un solo territorio bajo alerta, según el SAT. Hacia el sudoeste de Mendoza y el noroeste de Neuquén hay otra gran mancha que señala la alerta amarilla en el mapa. También el centro y la costa de Buenos Aires y las Islas Malvinas están bajo advertencia.

El tiempo en Tucumán el lunes 14 de septiembre

La mañana inició con una temperatura mínima de 4 °C según los indicadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se registró en las primeras horas del lunes una humedad del 98% después de un fin de semana con precipitaciones y una presión de 970.2 hPa. También la niebla estuvo presente durante las primeras horas del día.

Se espera que por la tarde la temperatura máxima llegue a 13 °C, despegándose de la máxima de 9 °C registrada el domingo, uno de los días más fríos de septiembre. El cielo estará parcialmente nublado y se irá descubriendo hacia la noche, cuando la temperatura vuelva a los 10 °C. No se anuncia probabilidad de precipitaciones pero sí viento leve durante toda la jornada.

¿Cuándo empezará a subir la temperatura en Tucumán?

El lunes dará indicio de una recuperación de temperatura casi incipiente. El martes la amplitud térmica se ampliará, logrando una tarde más cálida que las anteriores, pero sin llegar a extremos. La madrugada estará ligeramente nublada y el resto del día el cielo estará un poco más cubierto. La temperatura mínima llegará a 5 °C y la máxima a 18 °C. No hay anuncio de lluvias y habrá vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

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El termómetro seguirá aumentando de cinco en cinco y el miércoles continuará el ascenso térmico. Aunque todavía con mañanas frescas, el tercer día de la semana tiene un pronóstico anunciado de 7 °C de mínima y 23 °C de máxima. No hay probabilidad de precipitaciones.

La temperatura del jueves irá de los 10 °C a los 25 °C y, el viernes, de los 13 °C a los 28 °C, marcando la máxima que se podrá esperar para el fin de semana. Entre el sábado y el domingo, se esperan mínimas que ronden los 17 °C y máximas que lleguen a los 30 °C.

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