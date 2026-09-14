Del frío al calor: el pronóstico para Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca y La Rioja

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para esta semana un marcado ascenso térmico en el NOA argentino, despidiendo el invierno y dando paso a la primavera con máximas de hasta 33 °C.
- Tras un inicio de semana con alertas por frío extremo, lloviznas y mínimas de 3 °C, las temperaturas subirán progresivamente acompañadas de vientos intensos y sin lluvias.
- El cambio meteorológico consolidará condiciones primaverales hacia el fin de semana, normalizando el clima en la región tras las recientes olas de frío polar.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un marcado cambio de clima en las capitales del NOA. Tras un inicio de semana frío e inestable, las temperaturas ascenderán gradualmente con vientos intensos, anticipando la llegada de la primavera con máximas que alcanzarán los 33 °C hacia el fin de semana.
Pronóstico de Catamarca
La semana inició con una mínima de 5 °C y un pronóstico que promete 17 °C por la tarde con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. El martes la mínima casi se mantendrá igual –en 6 °C– y la máxima ascenderá a 22 °C. Desde el miércoles se marcará el fin de la última semana del invierno y el fin de semana se preparará para dar la bienvenida de lleno a la primavera alcanzando los 30 °C. No hay anuncios de precipitaciones y la temperatura mínima durante la segunda mitad de la semana superará los 12 °C. Se esperan días ventosos.
Pronóstico de Jujuy
San Salvador de Jujuy amaneció con lloviznas débiles en algunos puntos de la ciudad. La temperatura mínima se ubicó en 6 °C y la máxima llegará a 16 °C en la tarde. El martes el marcador se ampliará en ambos sentidos, porque la mínima bajará a 4 °C y la máxima ascenderá a 20 °C. Desde el miércoles habrá una recuperación gradual de la temperatura mínima que escalará de a uno o dos grados. El viernes, sábado y domingo, el marcador más elevado superará los 27 °C. No hay nuevo pronóstico de precipitaciones desde el lunes.
Pronóstico de La Rioja
La Rioja tendrá uno de los lunes de mayor temperatura en la región, porque la máxima llegará a 15 °C. Algunas zonas de la provincia se encuentran marcadas por una alerta amarilla por temperaturas extremas por frío, según el Servicio Meteorológico Nacional. La mínima bajará el martes a 4 °C y la máxima tocará los 20 °C. Hasta el jueves, los indicadores menores no superarán los 10 °C, pero las tardes irán sintiéndose diferentes. Finalmente, el sábado y domingo se esperan indicadores máximos de entre 28 °C y 29 °C. Toda la semana estará ventosa y no se esperan precipitaciones.
Pronóstico de Salta
La mañana en la capital salteña inició con presencia de neblina, según el SMN, con una temperatura de 4 °C como la más baja del día. La máxima será también uno de los registros más bajos de las capitales del NOA y llegará a 12 °C. El martes habrá una mayor amplitud térmica: aunque la mínima será de 3 °C, la máxima alcanzará los 20 °C. El indicador más elevado se repetirá el miércoles. Recién el sábado la mínima superará los 10 °C. Desde el viernes, la máxima aumentará gradualmente desde los 27 °C hasta llegar a los 29 °C el domingo.
Pronóstico de Santiago del Estero
Algunas zonas en la capital de Santiago del Estero amanecieron con lloviznas débiles y otras con presencia de niebla. La temperatura mínima fue de 7 °C y la máxima será una de las más elevadas en la región, cuando toque los 18 °C. El martes la marca más baja ya tocará los 10 °C y desde allí irá en subida. El jueves la máxima llegará a 29 °C; el viernes y sábado, a 30 °C y el domingo hará un récord de temperaturas en toda la región para romper con el clima invernal con una máxima de 33 °C. Aunque no se esperan precipitaciones, el cielo estará nuboso y habrá vientos toda la semana.
Pronóstico de Tucumán
Tucumán tendrá en la capital un día mayormente frío. La temperatura más elevada llegará a 13 °C por la tarde. El martes aumentará 5 °C y el miércoles otros 5 °C. La mínima, en tanto, no llegará a tocar los 10 °C sino hasta el jueves, cuando el otro extremo del termómetro marque 25 °C. El viernes el marcador irá de los 13 °C a los 28 °C; el sábado, de los 17 °C a 29 °C y el domingo, de los 18 °C a los 30 °C.