Del frío al calor: el pronóstico para Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca y La Rioja

Pronóstico de Santiago del Estero

Algunas zonas en la capital de Santiago del Estero amanecieron con lloviznas débiles y otras con presencia de niebla. La temperatura mínima fue de 7 °C y la máxima será una de las más elevadas en la región, cuando toque los 18 °C. El martes la marca más baja ya tocará los 10 °C y desde allí irá en subida. El jueves la máxima llegará a 29 °C; el viernes y sábado, a 30 °C y el domingo hará un récord de temperaturas en toda la región para romper con el clima invernal con una máxima de 33 °C. Aunque no se esperan precipitaciones, el cielo estará nuboso y habrá vientos toda la semana.