A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

Resumen para apurados
- Tucumán registrará lluvias y tormentas desde este jueves por la tarde hasta el domingo, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.
- Las precipitaciones comenzarán cerca de las 17 en la capital, mientras rige un alerta amarillo por viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h en el oeste provincial.
- El mal tiempo traerá una fuerte baja de temperatura el fin de semana, con probabilidad de nevadas en Tafí del Valle y una mejoría paulatina a partir del lunes.
Los pronósticos de los sistemas meteorológicos coinciden en que Tucumán está atravesado por una alta probabilidad de lluvia. Durante los próximos cuatro días, al menos, se esperan precipitaciones en forma de tormentas y chaparrones. Además, hasta el viernes las temperaturas se mantendrán estables, pero el fin de semana regresará el frío.
Gran parte del oeste de Tucumán se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla por viento Zonda. El Sistema de Alerta Temprana marcó el mapa desde Tafí del Valle hasta La Cocha, sobre todo en las zonas más cercanas al límite con Catamarca, por vientos con ráfagas que pueden alcanzar hasta 70 kilómetros por hora, reducir la visibilidad y aumentar la temperatura.
A qué hora empezará a llover en San Miguel de Tucumán
Según el sitio Meteored, en San Miguel de Tucumán una lluvia débil empezará este jueves cerca de las 17 con un 50% de probabilidad de precipitaciones. Esta incrementará hacia la tarde/noche y a las 20 habrá un 90% de probabilidad. Las condiciones se mantendrán durante la madrugada y la mañana del viernes, pero cesarán por la tarde y regresarán el sábado por la madrugada para instalarse hasta el domingo por la tarde.
Aunque el Servicio Meteorológico Nacional no precisa horario de llegada, se anuncia una probabilidad de precipitaciones de hasta el 40% a partir de la tarde y de hasta el 70% para la noche de este viernes. El organismo público nacional anticipa tormentas aisladas hasta la madrugada del viernes y, por la mañana, chaparrones. Las lluvias aisladas aparecerán nuevamente el sábado por la madrugada o por la mañana con una probabilidad de hasta el 40% que permanecerá activa hasta el domingo a la tarde/noche.
Lluvias en el sur tucumano
El SMN también anunció tormentas aisladas desde la tarde de este jueves hasta la madrugada del viernes para Chicligasta, con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 40%. Luego, aunque con el mismo nivel de probabilidad, las lluvias disminuirán su intensidad a chaparrones. El sábado y domingo, días en que la temperatura descenderá considerablemente, seguirán las lluvias aisladas. Desde el lunes no hay pronóstico de lluvias.
Meteored anunció la presencia de precipitaciones, por lo menos, hasta el lunes en La Cocha. Las mismas llegarían esta tarde cerca de las 14 en forma de lluvia débil y estarían presentes hasta la madrugada del viernes. Luego harían una pausa para aparecer nuevamente la madrugada del sábado con una probabilidad de precipitación del 80%. Las lluvias estarían presentes durante toda la jornada y hasta el mediodía del domingo. Luego, la noche tiene un pronóstico de precipitaciones con probabilidades de hasta el 30%. En la mañana del lunes se darían las últimas lluvias débiles de este período.
Pronóstico para Tafí del Valle
La alerta amarilla por viento Zonda mantendrá bajas las probabilidades de precipitaciones este jueves. Hasta el viernes, se espera hasta un 10% de probabilidad, con un cielo parcialmente nublado. La temperatura se mantendrá entre 2 °C y 13 °C durante estos días, pero el fin de semana habrá una importante baja con una mínima de 0 °C y una máxima de 10 °C. Durante la mañana del sábado llegarían las primeras precipitaciones en forma de lluvias aisladas que se transformarían en nevadas en algunas zonas por la tarde/noche y las primeras horas del domingo. El lunes la temperatura continuará bajando, llegará a los -4 °C, pero hay nulas probabilidades de precipitaciones.
El pronóstico de Meteored no coincide con el del SMN, porque anuncia un 60% de probabilidad de precipitaciones en forma de tormentas para esta tarde a las 17 y lluvias débiles para las horas siguientes. Las mismas lluvias tenues estarían presentes hasta el viernes a la noche y regresarían el sábado por la mañana, hasta la mañana del domingo. No hay pronóstico de nevadas según este modelo meteorológico.