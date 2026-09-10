A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

Pronóstico para Tafí del Valle

La alerta amarilla por viento Zonda mantendrá bajas las probabilidades de precipitaciones este jueves. Hasta el viernes, se espera hasta un 10% de probabilidad, con un cielo parcialmente nublado. La temperatura se mantendrá entre 2 °C y 13 °C durante estos días, pero el fin de semana habrá una importante baja con una mínima de 0 °C y una máxima de 10 °C. Durante la mañana del sábado llegarían las primeras precipitaciones en forma de lluvias aisladas que se transformarían en nevadas en algunas zonas por la tarde/noche y las primeras horas del domingo. El lunes la temperatura continuará bajando, llegará a los -4 °C, pero hay nulas probabilidades de precipitaciones.