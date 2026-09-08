Alerta amarilla por viento Zonda en Tucumán: a qué hora se sentirán las ráfagas más intensas y qué zonas afectará

Resumen para apurados
- El SMN emitió un alerta amarillo por viento Zonda este lunes para el oeste de Tucumán y Cuyo, debido a ráfagas intensas que podrían provocar daños y alterar la rutina.
- El fenómeno se sentirá entre las 12 y las 18 con ráfagas de hasta 70 km/h, provocando un brusco ascenso de temperatura, baja visibilidad y un marcado descenso de la humedad.
- Las autoridades instaron a evitar salidas, no encender fuego y asegurar objetos sueltos para prevenir accidentes ante el elevado riesgo ambiental durante la jornada.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla en una serie de provincias del noroeste argentino y la región cuyana por viento Zonda y otros eventos aerológicos de gran severidad que también afectarán a Tucumán durante la jornada de hoy lunes. De acuerdo con la entidad climática, este tipo de flujo de aire extremadamente seco podrá causar daños e interrumpir las labores cotidianas.
La parte occidental del territorio provincial se encuentra bajo advertencia por viento Zonda, al igual que el sector oeste de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y el sur de Mendoza. En la región, este episodio cálido y seco provocaría un incremento repentino de la marca térmica, un drástico descenso de la humedad y la suspensión de polvo en el ambiente, lo que reducirá significativamente la visibilidad.
Zonas afectadas y horario del fenómeno
En Tucumán, las áreas alcanzadas se reparten en la franja occidental, comenzando por el sector del Valle de Santa María y Tafí del Valle, así como la zona puneña de estas localidades. La alerta amarilla se extiende hasta la zona montañosa lindante de Santa María (Catamarca) y abarca los cordones serranos tucumanos de Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico, Tafí Viejo y Tafí del Valle.
De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana (SAT), el evento se instalará durante la tarde de hoy lunes, entre las 12 y las 18. El pronóstico advierte intensidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas capaces de alcanzar los 70 km/h, generando condiciones muy secas y un rápido aumento de las temperaturas.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
Ante una advertencia de nivel Amarillo por viento Zonda, el SMN sugiere tomar los siguientes recaudos:
- Evitá salir al momento del fenómeno.
- Cerrá puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por las ráfagas, como macetas, sillas o toldos.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Conducí con precaución en rutas y caminos.
- Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.
- No enciendas fuego bajo ninguna circunstancia.