Alerta amarilla por viento Zonda en Tucumán: a qué hora se sentirán las ráfagas más intensas y qué zonas afectará

La parte occidental del territorio provincial se encuentra bajo advertencia por viento Zonda, al igual que el sector oeste de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y el sur de Mendoza. En la región, este episodio cálido y seco provocaría un incremento repentino de la marca térmica, un drástico descenso de la humedad y la suspensión de polvo en el ambiente, lo que reducirá significativamente la visibilidad.