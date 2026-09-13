Cómo estará el tiempo en San Miguel de Tucumán este lunes 14 de septiembre

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este lunes 14 en San Miguel de Tucumán una jornada fría con neblina, mínima de 4°C y máxima de 13°C debido a la estabilidad atmosférica.
- La mañana registrará baja visibilidad y marcas de 4°C, mientras que hacia la tarde el cielo estará parcialmente nublado con vientos leves del este de hasta 12 km/h.
- El día cerrará con 10°C hacia la noche, garantizando condiciones de tiempo seco y estable sin probabilidad de lluvias para el inicio de la semana en la capital.
El tiempo en San Miguel de Tucumán tendrá este lunes 14 de septiembre una jornada fresca durante las primeras horas, con presencia de neblina y un marcado ascenso de la temperatura hacia la tarde.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 4°C, mientras que la máxima llegará a 13°C. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante todo el día.
Cómo estará el tiempo durante la mañana
La jornada comenzará con frío y neblina. Durante la madrugada se espera una temperatura de alrededor de 5°C, mientras que durante la mañana la marca térmica descenderá hasta los 4°C.
El cielo permanecerá con neblina y el viento será leve, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
A qué hora subirá la temperatura en Tucumán
Durante la tarde se producirá el mayor ascenso de la temperatura. El pronóstico anticipa 13°C como máxima y cielo parcialmente nublado.
El viento rotará al sector este y continuará con velocidades de entre 7 y 12 km/h. No se esperan lluvias.
Hacia la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta unos 10°C, con cielo algo nublado y viento del este.
El pronóstico para este lunes 14 de septiembre
Madrugada: 5°C, con neblina.
Mañana: 4°C, con neblina.
Tarde: 13°C, parcialmente nublado.
Noche: 10°C, algo nublado.
Probabilidad de lluvia: 0% durante toda la jornada.
Viento: entre 7 y 12 km/h.
El panorama marca así un lunes frío en San Miguel de Tucumán, especialmente durante las primeras horas, aunque la temperatura tendrá una recuperación durante la tarde.