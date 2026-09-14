Alerta amarilla por nieve y temperaturas peligrosas: el mapa del frío extremo que afecta a gran parte del país

El frío y las nevadas marcarán el inicio de la semana en gran parte del país. Las bajas temperaturas que se establecieron durante el fin de semana continúan en el comienzo de la segunda mitad de septiembre. Faltan apenas siete días para la llegada de la primavera, pero el pronóstico aún no coincide con la fecha del calendario. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), nueve provincias se mantienen bajo alerta amarilla por bajas temperaturas extremas y fenómenos adversos como la nieve.