Alerta amarilla por nieve y temperaturas peligrosas: el mapa del frío extremo que afecta a gran parte del país

Resumen para apurados
- El SMN emitió alerta amarilla este lunes por frío extremo y nevadas en nueve provincias argentinas, debido a temperaturas que representan peligro para la salud.
- El fenómeno da continuidad a las bajas térmicas del fin de semana, provocando mínimas de 4°C en el norte y acumulaciones de hasta 20 cm de nieve en Santa Cruz.
- A una semana de la primavera, el evento mantendrá bajo riesgo sanitario a grupos vulnerables y podría generar complicaciones logísticas por temporales en el sur.
El frío y las nevadas marcarán el inicio de la semana en gran parte del país. Las bajas temperaturas que se establecieron durante el fin de semana continúan en el comienzo de la segunda mitad de septiembre. Faltan apenas siete días para la llegada de la primavera, pero el pronóstico aún no coincide con la fecha del calendario. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), nueve provincias se mantienen bajo alerta amarilla por bajas temperaturas extremas y fenómenos adversos como la nieve.
El SMN dio continuidad a los avisos que se elevaron durante el fin de semana. A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), la entidad climática advirtió que diversas jurisdicciones, incluida Tucumán, se encuentran bajo aviso por marcas térmicas peligrosas, mientras que el sur argentino registrará temporales intensos en las próximas horas.
Situación de frío extremo en Tucumán
En el mapa de las alertas tempranas, Tucumán es una de las dos provincias del norte coloreada de amarillo. Según el SMN, el territorio tucumano se encuentra bajo alerta por frío extremo, lo que implica un efecto leve a moderado en la salud con marcas que pueden resultar peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas. Las mínimas llegarán a los 4°C, mientras que las máximas apenas rozarán los 13°C.
De acuerdo con el organismo meteorológico, las localidades afectadas en Tucumán comprenden a Burruyacú, la Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, la zona baja de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
El alcance en La Rioja y Córdoba
Apenas cubriendo la franja limítrofe, habrá un sector de Catamarca que será afectado por estas temperaturas, principalmente en la zona montañosa de Andalgalá y Santa María. Además, las zonas elevadas bajo aviso comprenden territorio tucumano en Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico, Tafí Viejo y Tafí del Valle.
Hacia el sur, La Rioja se encuentra bajo alerta meteorológica por bajas temperaturas en Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, San Martín y Rosario Vera Peñaloza.
Alertas en la región cuyana
En Córdoba, las áreas afectadas se mantienen en la zona baja de Cruz del Eje y Minas, la región serrana de Cruz del Eje, Minas, Calamuchita y Río Cuarto, así como en el oeste de Pocho, San Alberto y San Javier.
En la región cuyana, el norte de San Luis se encuentra bajo alerta amarilla, principalmente en la zona baja de Ayacucho, Belgrano y Juan Martín de Pueyrredón. La zona serrana de Ayacucho, Belgrano, Coronel Pringles, Juan Martín de Pueyrredón y Libertador General San Martín también está incluida.
Temporal de nieve y frío en la Patagonia
En el norte de Mendoza, los avisos se ubican en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. El sur también está bajo alerta en la zona cordillerana y baja de Malargüe, así como en el sector elevado de San Rafael.
Neuquén es una de las provincias patagónicas bajo alerta por temperaturas bajas en las zonas del este de Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches, el sur de Chos Malal y Minas. En la parte cordillerana de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín también rige la advertencia.
Acumulación de nieve en Santa Cruz
Por su parte, Santa Cruz es otra de las provincias bajo alerta amarilla en la zona de la Meseta de Lago Buenos Aires, Meseta de Río Chico, Meseta de Corpen Aike, Meseta de Güer Aike y Meseta de Lago Argentino. La advertencia indica que las nevadas se instalarán desde la mañana. El área será afectada por precipitaciones acumuladas de entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados de forma puntual. No se descarta la presencia de lluvias en las zonas más bajas.
En la provincia de Buenos Aires, el frío abarca un extenso territorio que incluye la capital provincial, el conurbano sur, la cuenca del Salado, el centro bonaerense y casi toda la franja costera atlántica. En el noreste y el Gran La Plata, el aviso rige para Berisso, Ensenada y La Plata.
El impacto térmico en territorio bonaerense
Hacia el centro y sudoeste bonaerense, el nivel amarillo alcanza a municipios como Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Azul, Rauch, Tapalqué, General La Madrid, Laprida, Olavarría, así como las zonas bajas de Benito Juárez y Tandil.
Finalmente, el cordón marítimo y rioplatense registrará marcas térmicas de extremo cuidado. La alerta rige para el este de Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio y Tordillo; el este de General Lavalle y el Partido de La Costa; Pinamar, el sudeste de General Juan Madariaga y Villa Gesell; las zonas costeras de General Pueyrredón, Mar Chiquita y General Alvarado; y el litoral atlántico de Lobería, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos.
Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores térmicos máximos y mínimos que pueden poner en peligro la salud. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplenarios en Argentina, se determinó que existen ciertos valores umbrales a partir de los cuales aumentan la morbilidad y la mortalidad de la población.