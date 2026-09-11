Fin de semana frío en Tucumán: ¿a cuánto bajará la temperatura?

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó una marcada caída de la temperatura este fin de semana en Tucumán, con máximas de apenas 10 °C el domingo debido al ingreso de un frente frío invernal.
- Tras un viernes templado con 22 °C, el sábado comenzará el descenso térmico con lluvias aisladas y ráfagas de 50 km/h, reduciendo notablemente la amplitud térmica.
- El frío se extenderá hasta el lunes y propiciará posibles nevadas en Tafí del Valle, obligando a retomar el abrigo y a extremar recaudos en las rutas de montaña.
Este viernes se tendrá la última tarde cálida antes del inicio de una seguidilla de días con temperaturas más propias del invierno. Habrá que volver a hacer uso de los abrigos, porque desde el sábado y hasta el lunes, la temperatura no tocará ni se acercará a los 20 °C, según el pronóstico semanal que compartió el Servicio Meteorológico Nacional.
Pese a que los indicadores descenderán, el Sistema de Alerta Temprana no anunció una alerta por frío extremo, por lo que cabe esperar que los registros queden dentro de los rangos promedio para esta época del año.
Tiempo en Tucumán el fin de semana
San Miguel de Tucumán registrará una máxima de 22 °C en horas de la tarde. El cielo se cubrirá más de nubes hacia la noche aunque estarán presentes toda la jornada. La humedad en horas de la mañana llegó al 92% pero las probabilidades de precipitaciones llegan apenas al 10%.
El sábado, la amplitud térmica será muy reducida porque los indicadores irán de los 12 °C a los 15 °C. Hay altas probabilidades de precipitaciones –entre el 40% y el 70%– desde la mañana y hasta la noche, que tendrán forma de lluvias aisladas. Además, habrá ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
El domingo, el promedio de la temperatura bajará aún más. Se espera que oscile entre los 5 °C y los 10 °C y hay probabilidad de precipitaciones de hasta el 40% para todo el día. Desde la mañana hasta la noche habrá vientos de dirección sudeste y noreste de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Pronostican nevadas en Tafí del Valle
Tafí del Valle podría volver a cubrirse de un manto blanco según el pronóstico anunciado por el servicio nacional. Este viernes la temperatura mínima se ubicó en torno a los 3 °C y el cielo empezó parcialmente nublado. Se mantendrá en estas condiciones durante todo el día con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 10%. La temperatura más alta se registrará por la tarde en 11 °C y habrá vientos de hasta kilómetros por hora que reducirán su intensidad por la noche.
Desde el sábado y hasta el jueves, la mínima se ubicará entre los -4 °C y los dos °C. El SMN anunció una mínima de 0 °C y una máxima de 6 °C para mañana con probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y 70% en forma de lluvias o nevadas. Quienes quieran aprovechar el espectáculo y transitar rutas seguras deberán subir hasta el sábado durante las primeras horas.
El domingo iniciará con una temperatura de 0 °C y con una probabilidad de lluvias y nevadas de entre el 10% y el 40%. Durante la tarde las probabilidades de precipitaciones descenderán y caerán por debajo del 10%. La temperatura, en cambio, llegar a los 10 °C instalándose como la máxima de todo el fin de semana.