Fin de semana frío en Tucumán: ¿a cuánto bajará la temperatura?

Pronostican nevadas en Tafí del Valle

Tafí del Valle podría volver a cubrirse de un manto blanco según el pronóstico anunciado por el servicio nacional. Este viernes la temperatura mínima se ubicó en torno a los 3 °C y el cielo empezó parcialmente nublado. Se mantendrá en estas condiciones durante todo el día con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 10%. La temperatura más alta se registrará por la tarde en 11 °C y habrá vientos de hasta kilómetros por hora que reducirán su intensidad por la noche.