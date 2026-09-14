Tucumán bajo alerta amarilla por frío extremo: cuáles son los muncipios afectados por temperaturas peligrosas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de nivel amarillo por temperaturas extremas a solo una semana del inicio de la primavera. Con mínimas que tocarán los 4°C y presencia de neblina, se esperan jornadas heladas en gran parte del territorio provincial.
Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por frío extremo en Tucumán ante la llegada de una masa de aire polar a días del inicio de la primavera.
- El fenómeno genera mínimas de 4°C y afecta a la Capital y municipios del interior, alcanzando marcas térmicas ubicadas en el 10% más bajo del registro histórico provincial.
- Las autoridades instaron a extremar cuidados en grupos de riesgo y calefaccionar ambientes de forma segura, ante jornadas heladas poco habituales para esta época del año.
En el mapa coloreado de amarillo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Tucumán y La Rioja resaltan en el norte argentino debido a que ambas provincias se encuentran bajo alerta por bajas temperaturas. Con registros mínimos poco frecuentes a solo una semana de la llegada de la primavera, ambas jurisdicciones atravesarán jornadas de valores reducidos por los que se debe tomar precaución, ya que pueden resultar peligrosos para la salud.
Según el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del organismo meteorológico, la provincia se verá afectada en el inicio de la segunda mitad de septiembre por una masa de aire polar que mantendrá cifras térmicas riesgosas. Este mecanismo se encarga de medir los valores extremos, entendidos como un período en el que se esperan índices máximos y mínimos capaces de poner en peligro a la población. Para determinar una advertencia de este tipo, la entidad contempla las cifras que se ubican dentro del 10% de las marcas más bajas registradas históricamente en el lugar (período 1961-2010). A partir de estos umbrales se evalúa la persistencia del fenómeno para definir el nivel de aviso.
Los departamentos afectados en la jornada
El mapa del aviso señala que el nivel amarillo implica un efecto de leve a moderado en la salud de los habitantes. Aunque las consecuencias no suelen ser de extrema gravedad en la masa general, la situación puede tornarse riesgosa, sobre todo para los sectores vulnerables como niños, adultos mayores de 65 años o personas con enfermedades crónicas.
En la Capital tucumana, la jornada de este lunes 14 de septiembre se presentará fresca durante las primeras horas, con presencia de neblina y un posterior ascenso de la temperatura hacia la tarde. La mínima tocará los 4°C, mientras que la máxima llegará apenas a los 13°C, sin probabilidades de precipitaciones a lo largo del día.
Durante la madrugada la marca rondará los 5°C, para luego descender a 4°C por la mañana en un ambiente marcado por la neblina y vientos leves de entre 7 y 12 km/h. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará su punto más alto con 13°C y cielo parcialmente nublado. Por la noche, el registro bajará nuevamente hasta los 10°C, completando un inicio de semana muy frío pero sin precipitaciones a la vista.
De acuerdo con el informe oficial, el mapa de departamentos comprendidos en la provincia incluye a Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena y las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo. Asimismo, la notificación por frío alcanza a las regiones elevadas y montañosas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico, Tafí Viejo y Tafí del Valle.
El panorama en el resto del norte
El fenómeno invernal abarca a varias jurisdicciones de la Argentina a través de avisos por bajas temperaturas y temporales de nieve en el sur. Además de Tucumán, la franja limítrofe de Catamarca registrará este impacto en áreas montañosas como Santa María y también en Andalgalá.
En La Rioja, la alerta amarilla afecta a localidades como Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, San Martín y Rosario Vera Peñaloza.
Recomendaciones de salud ante eventos de frío extremo
Frente a la persistencia de las heladas y para prevenir inconvenientes de salud, se aconseja seguir las indicaciones emitidas por las autoridades del SAT:
- Evitar exponerse por tiempo prolongado a las bajas temperaturas en exteriores. En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.
- Generar más calor corporal mediante el movimiento constante (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades).
- Mantener la casa calefaccionada de forma segura.
- Evitar los cambios bruscos de clima.
- Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
- No automedicarse en caso de verse afectado por el frío, y consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.
- Mantener el plan de acción actualizado si se cuenta con medicación recetada.
- No fumar en ambientes cerrados.
- Prestar especial atención a los grupos vulnerables: niños, embarazadas, personas mayores o con patologías crónicas.