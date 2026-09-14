Tucumán bajo alerta amarilla por frío extremo: cuáles son los muncipios afectados por temperaturas peligrosas

Según el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del organismo meteorológico, la provincia se verá afectada en el inicio de la segunda mitad de septiembre por una masa de aire polar que mantendrá cifras térmicas riesgosas. Este mecanismo se encarga de medir los valores extremos, entendidos como un período en el que se esperan índices máximos y mínimos capaces de poner en peligro a la población. Para determinar una advertencia de este tipo, la entidad contempla las cifras que se ubican dentro del 10% de las marcas más bajas registradas históricamente en el lugar (período 1961-2010). A partir de estos umbrales se evalúa la persistencia del fenómeno para definir el nivel de aviso.