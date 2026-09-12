SociedadClima y ecología

¿Seguirán las lluvias y el frío? Qué anticipa el pronóstico del SMN para los próximos días en Tucumán

Las precipitaciones y el descenso de temperatura llegaron durante la madrugada.

Las lluvias y el frío se volvieron a hacer sentir en Tucumán.
Las lluvias y el frío se volvieron a hacer sentir en Tucumán.
Hace 1 Hs

La lluvia y el descenso de temperatura que había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) finalmente llegaron a Tucumán. La situación comenzó a desarrollarse durante la tarde-noche del viernes y se profundizó durante la madrugada.  La gran pregunta ahora es hasta cuándo se mantendrán estas condiciones meteorológicas en la provincia.

Para este domingo se espera una mínima de 6°C y una máxima de 12°C. No se prevén precipitaciones y el cielo estaría mayormente nublado.

¿Cómo seguirá el tiempo durante la semana? 

La semana comenzaría con temperaturas aún bajas. Para el lunes se espera una mínima de 5°C y una máxima de 17°C, con cielo parcialmente nublado.

Las condiciones comenzarían a mejorar el martes, aunque todavía podrían registrarse algunas intermitencias. La máxima llegaría a los 19°C.

El sol volvería a brillar el miércoles. Para ese día se espera una mínima de 8°C y una máxima de 15°C.

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