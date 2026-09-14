Mañana se realizará un encuentro de ACDE Tucumán

Organizado por ACDE Tucumán, mañana se realizará el Sexto Encuentro Anual de Empresarios del Norte Argentino. La convocatoria será en el Sheraton Hotel Tucumán y se extenderá entre las 9 y las 17. La cumbre reunirá a referentes de diferentes sectores para debatir y reflexionar sobre los grandes desafíos y oportunidades que enfrenta la Región. Según el cronograma, la apertura se concretada a las 9.30 y estará a cargo de las autoridades locales de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Posteriormente habrá un momento de reflexión a cargo del Padre Marcelo Barrionuevo.