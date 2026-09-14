Política

Mañana se realizará un encuentro de ACDE Tucumán

Sexto Encuentro Anual de Empresarios del Norte Argentino.

ENCUENTRO DE ACDE. Horacio Madkur, flamante vicerrector de la UNT, será uno de los disertantes.
ENCUENTRO DE ACDE. Horacio Madkur, flamante vicerrector de la UNT, será uno de los disertantes.
Hace 2 Hs

Organizado por ACDE Tucumán, mañana se realizará el Sexto Encuentro Anual de Empresarios del Norte Argentino. La convocatoria será en el Sheraton Hotel Tucumán y se extenderá entre las 9 y las 17. La cumbre reunirá a referentes de diferentes sectores para debatir y reflexionar sobre los grandes desafíos y oportunidades que enfrenta la Región. Según el cronograma, la apertura se concretada a las 9.30 y estará a cargo de las autoridades locales de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Posteriormente habrá un momento de reflexión a cargo del Padre Marcelo Barrionuevo.

Los organizadores prevén que el primer panel se refiera a “Una mirada ética para una Argentina Posible”. Moderado por el profesor emérito de la Universidad Nacional de Tucumán, disertarán Armando Andruet (Universidad Católica de Córdoba) y Horacio Madkur, flamante vicerrector de la Universidad Nacional de Tucumán.

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Tras el Coffee break, la primera cápsula del encuentro será sobre “Enrique Shaw y la amistad social” y estará a cargo de la socióloga María Elena Critto. El segundo panel será “Del sueño al legado: Empresas que transforman” en el que Rubén Salim Brovia (Untech) y Marcos Larre (Arcor) contarán su experiencia, bajo la moderación de Patricia Cerrizuela (Comunidad Doers-Salta).

Luego del almuerzo, el panel “La Argentina que viene, la Educación que necesitamos” estará a cargo de la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mercedes Miguel, y de Belén De Gennaro, de Argentinos por la Educación (Buenos Aires), moderado por Julio Picabea, de la Fundación León.

Otros oradores

En la segunda cápsula sobre “La historia que no elegimos” los oradores serán Verónica Prats, Agustina Mitre, Florencia Maestro Puch y Josefina Ale de Renacer sin barreras.

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El último panel será sobre “Liderazgo en juego: lo que el deporte nos enseña”. Participarán el futbolista Luis “Pulga” Rodríguez, Vicky Sauze, campeona del Mundo con Las Leonas, y el maratonista Jorge Larry, moderado por Guillermo Monti (LA GACETA).

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