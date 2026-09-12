Jaldo en un distrito radical, semana clave para la UCR y ¿un debate Catalán vs Manzur?

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Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo visitó Bella Vista, distrito gobernado por el radicalismo, en una semana clave de movimientos políticos para la UCR en Tucumán.
- El mandatario provincial recorrió el municipio conducido por Quiles y Salazar, en medio de tensiones internas en la oposición y posibles cruces entre Catalán y Manzur.
- Estas maniobras anticipan reconfiguraciones en los armados partidarios locales y definirán el posicionamiento de la UCR frente al oficialismo provincial.
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